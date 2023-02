Čtvrtkařka Vondrová si v Ostravě výrazně vylepšila osobní rekord a byla druhá

Ostrava - Čtvrtkařka Lada Vondrová si na mítinku Czech Indoor Gala vylepšila osobní rekord o čtvrt sekundy na 51,57 a zařadila se na čtvrté místo letošních evropských tabulek. V Ostravě ji porazila jen Nizozemka Lieke Klaverová, která se stala nejrychlejší Evropankou této sezony časem 51,00. Druhé příčky z českých atletů obsadili také tyčkařka Amálie Švábíková, překážkář Petr Svoboda a sprinter Jan Jirka na dvoustovce. Na závěr programu překonal Filip Sasínek vlastní český rekord na jednu míli.

Česká čtvrtkařská jednička Vondrová si halové maximum vylepšila po třech letech. "Jsem hrozně spokojená. Nevěděla jsem, co do sebe čekat. Lieke Klaverová mi to strašně krásně rozběhla, já se za ní vyvezla, a když jsem viděla ten čas, tak jsem věděla, že to bude dobré. Měla jsem hroznou radost," řekla.

Nejlepší halový závod v životě prožila také Švábíková. Napoprvé překonala 457 centimetrů, čímž o dva centimetry vylepšila své maximum z loňského ročníku. Její absolutní osobní rekord je ještě o tři centimetry lepší. Také pro ni byl ostravský mítink prvním velkým závodem v sezoně a druhým startem celkově. "Jsem fakt spokojená, upřímně jsem to fakt nečekala, že se mi to povede hned ve druhém závodě vylepšit halový osobní rekord," radovala se třiadvacetiletá tyčkařka. Nestačila jen na Slovinku Tinu Šutejovou, jež se nakonec dostala až přes 482 centimetrů a upevnila si vedení v letošních světových tabulkách.

Dva rychlé běhy předvedl nad překážkami Svoboda. V rozběhu si vylepšil sezonní maximum na 7,56. Ve finále byl kvůli ztrátě na startu o dvě setiny pomalejší a prohrál s Kubáncem Rogerem Iribarnem (7,54). "Měl jsem startovní reakci 204 setin, což je masakr. Kdybych trefil třeba 130, tak jsem o 7,5 setiny jinde a může to být 7,51. Ale věřil jsem si, že to bude kolem 7,50, cítil jsem se dobře. Je to škoda. Upřímně, útočil jsem na nejlepší světový výkon," litoval.

Po návratu k trenéru Luďku Svobodovi na HME pomýšlí znovu na ty nejvyšší mety. "Musím tam jet s tím nejvyšším cílem. Jednu dobu to hraničilo s tím, že jsem průměrný, a to mě nebavilo. I když jsem věřil a lidi kolem mě věřili. Teď to má zase smysl a je to velký," prohlásil tradičně odhodlaný osmatřicetiletý sprinter, halový mistr Evropy z roku 2011.

První mezinárodní start v trojskoku absolvovala výškařka Michaela Hrubá, která chce obě disciplíny kombinovat. Poprvé v sezoně se dostala za třináct metrů výkonem 13,08 a obsadila šestou příčku. Zvítězila Slovinka Neja Filipičová (13,86).

Z českých sprinterů se více dařilo Janu Velebovi, který v rozběhu i ve finále zaběhl čas 6,66 a obsadil páté místo. Domácí Zdeněk Stromšík v rozběhu skončil až šestý za 6,77 a do finále nepostoupil.

Sasínek překonal české historické maximum v závodě na nemistrovské míli, který měl na ostravském mítinku premiéru. Vlastní výkon z roku 2016 posunul o více než dvě sekundy na 3:57,62. Doběhl čtvrtý. Jeho přítelkyně Kristiina Mäki, kterou před závodem trápily střevní potíže, patnáctistovku nedokončila.

Výsledky mítinku Czech Indoor Gala: Muži: 60 m: 1. Azu (Brit.) 6,58, 2. Tada (Jap.) 6,59, 3. 3. Mena (Kuba) 6,61, ...5. Veleba (ČR) 6,66. 200 m: 1. Mena (Kuba) 20,64, 2. Jirka (ČR) 20,91, 3. Burnet (Niz.) 20,95, ...5. Macík 21,08, 6. Polák (oba ČR) 21,18. 400 m: 1. Boers (Niz.) 46,36, 2. Danylenko (Ukr.) 46,46, 3. Krsek 46,49, 4. Müller 46,72, ...7. Bix (všichni ČR) 47,50. 800 m: 1. Ajúní (Tun.) 1:47,97, 2. Tuka (Bosna) 1:48,09, 3. Bloudek (Chorv.) 1:48,76, 4. Kotyza 1:48,81, ...6. Davidík 1:49,48, 7. Vystrk (všichni ČR) 1:49,54. Míle: 1. Bibič (Srb.) 3:55,90, 2. Pallitsch (Rak.) 3:57,22, 3. Danielsson (Švéd.) 3:57,28, 4. Sasínek 3:57,62 - český rekord, ...7. Friš 4:01,35, 9. Vinduška (všichni ČR) 4:05,64. 60 m př.: 1. Iribarne (Kuba) 7,54, 2. Svoboda (ČR) 7,58, 3. Szymaňski (Pol.) 7,59. Dálka: 1. Lescay (Kuba) 784, 2. Randazzo (It.) 778, 3. Juška (ČR) 769. Ženy: 400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,00, 2. Vondrová (ČR) 51,57, 3. Tkačuková (Ukr.) 52,39, 4. Petržilková 52,44, ...7. Jíchová (obě ČR) 53,54. 1500 m: 1. Ketemaová (Et.) 4:08,84, 2. Hoffmanová (Švýc.) 4:09,02, 3. Lizakowská (Pol.) 4:09,97, ...9. Šimková 4:17,89, Mäki (obě ČR) nedokončila. 60 m př.: 1. Johnsonová (USA) 7,87, 2. Visserová (Niz.) 7,96, 3. Graversgaardová (Dán.) 8,07. Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 482, 2. Švábíková (ČR) 457, 3. Bruniová (It.) 452, ...8. Pöschlová 417, 9. Pražáková (obě ČR) 402. Trojskok: 1. Filipičová (Slovin.) 13,86, 2. Cestonarová (It.) 13,83, 3. Morimotová (Jap.) 13,53, 4. Maštalířová 13,25, ...6. Hrubá (obě ČR) 13,08.