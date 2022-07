Čtvrtkař Šorm vypadl na atletickém MS v rozběhu, nenavázal na letošní maximum

Eugene (USA) - Čtvrtkař Patrik Šorm vypadl na atletickém mistrovství světa hned v rozběhu. Pátý muž letošního halového světového šampionátu časem 46,07 zaostal téměř o tři desetiny za svým letošním maximem. Nakonec ho od semifinále dělilo šest setin sekundy. V americkém Eugene tak pokračují neúspěšná vystoupení českých atletů, z nichž alespoň první fázi soutěže zvládly jen mílařky Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková.

Šorm v prvním rozběhu, který vyhrál světový rekordman Wayde van Niekerk, finišoval až jako pátý. Měl daleko ke třetí příčce, která by znamenala přímý postup. Ani nevěřil, že by jeho výkon patřil mezi šest nejlepších časů, které rovněž znamenaly postup. "Moc napjatej asi nebudu. Nemyslím si, že to bude stačit, bohužel. Cítil jsem se dobře, ale dneska to tam nějak nebylo," řekl České televizi.

Nakonec byl semifinále blíž, než předpokládal. Před posledním ze šesti rozběhů ještě držel postupový šestý čas. Pak ale čtvrtý Christopher O'Donnell z Irska finišoval za 46,01 sekundy a českého reprezentanta vyřadil. Šorm si může spravit chuť ve štafetě. "Musím se nějak srovnat z tohoto času a psychicky se nastavit na to, že ve štafetě to bude dobré," řekl.

O semifinále závodu na 400 metrů bude v dnešním dopoledním programu v Eugene bojovat ještě Lada Vondrová. Večer, tedy v noci na pondělí středoevropského letního času, čeká kvalifikace diskaře Marka Bártu.