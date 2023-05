Čtvrtkař Maslák vyřešil zdravotní problémy a chtěl by do štafety na MS

Praha - Čtvrtkař Pavel Maslák vyřešil zdravotní problémy ze zimy, kdy ho v hale po prvním závodě zastavil zánět ledvin, a absolvoval nejnáročnější jarní přípravu v kariéře. Trojnásobný halový mistr světa i Evropy se chce především nominovat do štafety, která už má jistou účast na srpnovém mistrovství světa v Budapešti. Řekl to novinářům po úterním Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově, kde skončil třetí v závodě na 300 metrů.

V hale se dvaatřicetiletý atlet představil jen v lednu při veřejných závodech ve Stromovce, kde běžel rovněž třístovku. Pak ale doplatil na to, že ignoroval dřívější zdravotní potíže. "Přechodil jsem nějakou virózu, do toho jsem trénoval na Kanárech, tak mi to zůstávalo a sedlo mi to na ledviny. V tom závodě mě to sejmulo, že jsem druhý den odjel za doktorem, že mám zánět ledvin, močáku. Měl jsem zvláštní bolest," vzpomínal na potíže, kvůli nimž skončil v nemocnici.

V ní si ho kvůli špatným výsledkům testů nechali na pozorování. "Byl jsem tam pět dní, než mi klesly hodnoty. Zjišťovalo se, proč to mám. Když mě zavodnili, tak to kleslo, a začal jsem už pak trénovat na léto. Po týdnu ležení v nemocnici jsme se domluvili s trenérem, že to nemá cenu dál zkoušet v hale. Když mě pouštěli, měl jsem zvýšené CRP, tedy zánětlivé složky," přiblížil.

Když se dal úplně dohromady, připravoval se hodně intenzivně. "Udělali jsme toho nejvíc, co jsme kdy na jaře dělali. Bolelo to o trošku víc, byl jsem z toho unavený, ale zvládnul jsem to," popsal svěřenec Dalibora Kupky.

V úterý vstoupil do venkovní sezony na mítinku v Turnově. Ve svém běhu na 300 metrů skončil časem 33,06 sekundy těsně druhý za aktuálně nejlepším českým čtvrtkařem Matějem Krskem. Oba pak ve druhém běhu předstihl Polák Adam Lukomski. "Kladl jsem si lehké cíle, abych byl spokojený. Původně pod 34, pak jsem to změnil pod 35, pak jsem si řekl, že bych chtěl běžet rychleji než v hale. To se nakonec povedlo," komentoval Maslák svůj výkon.

Byl rád, že držel krok s pátým mužem letošního HME. "Doběhnul jsem kousek za Matějem, což je pro mě super. Viděl jsem ho na Kanárech. Vím, že je super připravený. Jsem s tímhle určitě spokojený," pochvaloval si. Rivalita s dvaadvacetiletým Krskem mu může pomoci i v dalších závodech. "On to sice rozbíhá spíš pomaleji, protože je na tom lépe vytrvalostně než já, ale ve finiši mi může pomoci dotlačit to do cíle," přemítal Maslák.

Jeho forma by měla kulminovat na srpnovém mistrovství světa v Budapešti, kam by se rád podíval minimálně se štafetou. "Doufám ,že zaběhnu nějakou slušnou čtvrtku, abych se do štafety dostal. Ale určitě se budeme snažit o co nejlepší výsledky individuálně, pokusit se získat dobré body, abych mohl startovat i hladkou," řekl český rekordman.

Po sobotní extralize v Plzni se chystá na všechny velké tuzemské mítinky - Memoriál Josefa Odložila, Kladno hází i Zlatou tretru.