Čtvrtfinálové série pokračují v Třinci a Liberci za nerozhodného stavu 1:1

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 20. března 2023, Praha. Brankář Sparty Jakub Kovář (vpravo). ČTK/Deml Ondřej

Praha - Čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem respektive Hradcem Králové a Libercem se ve čtvrtek a v pátek přesunou na led týmů s horším postavením po základní části soutěže. Za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy se tak bude hrát v Třinci a v Liberci. Oceláři i Bílí Tygři tak mají před svými fanoušky šanci dostat se do vedení a přiblížit se postupu do semifinále.

Třinec vyrovnal sérii proti Spartě v pondělí, když druhé utkání ovládl po brance Daniela Voženílka v prodloužení. V play off tak Slezané vyhráli čtvrtý z pěti zápasů, v předkole totiž jasně 3:0 vyřadili Litvínov. "Kluci tady nevyhráli tři tituly za sebou jen tak. Klobouk dolů před tím, co dokázali. Všichni tím žijí a právě o tom to je," řekl útočník Libor Hudáček k výkonům Ocelářů ve vyřazovacích bojích.

Sparta se bude snažit vylepšit nepříliš lichotivou bilanci ve Werk areně, kde v aktuální sezoně prohrála oba zápasy a dvě ze tří utkání ve finále loňského play off. Výhra 2:1 ve druhém zápase finálové série je jediná, kterou si Pražané z Třince za poslední tři roky odvezli. Celkem za tu dobu prohráli devět z deseti zápasů.

"Mrzí nás, že jsme druhý zápas nedotáhli do vítězného konce, ale série bude dlouhá. Třinec u nás vyhrál, my budeme chtít vyhrát u nich," řekl útočník Roman Horák.

Pražané potřebují zlepšit zejména výkony ve třetích třetinách, ve kterých je Třinec vždy přehrál. "Musíme si sednout a říct si, proč třetí třetina není taková. Stav je ale 1:1, jedeme do Třince, jsme pozitivní a jedeme vyhrát," doplnil David Kaše na klubovém webu.

Liberec čeká ve vyřazovací části již osmý zápas, doma od poloviny ledna vyhrál deset z 11 utkání. Jen v předkole nezvládl jeden ze soubojů s Plzní. Do čtvrtfinále Tygři vstoupili výhrou, druhý zápas v Hradci Králové ale prohráli.

"Mohlo to být i 2:0 na zápasy, což by se pak soupeři hodně těžko otáčelo. Doufáme, že doma nás diváci poženou, budou naším šestým hráčem a vybojujeme vítězství," uvedl útočník Michael Frolík, kterému se v sezoně proti Východočechům daří. V šesti utkáních proti Hradci si připsal šest branek, celkem jich má na kontě 12.

Mountfield se zatím může spolehnout na útočníka Lukáše Cingela, který se střelecky prosadil v obou zápasech. "Stále se chceme více tlačit do branky, musíme v této činnosti pokračovat. Když budeme chodit do předbrankového prostoru, tak se nám bude odrážet více puků," řekl slovenský útočník.

"Bude to pořád stejné, rozhodovat budou maličkosti, špinavé góly. Liberec je kvalitní mužstvo, věděli jsme, do čeho jdeme a že série bude vyrovnaná. Musíme hrát celých 60 minut a vyvarovat se výpadků ve hře," dodal Cingel na klubovém webu před pokračováním série.