Mladá Boleslav - Zvláštní extraligovou sezonu prožívají hokejisté Mladé Boleslavi. Ambiciózní klub byl po 17 kolech předposlední, pak bojoval o přímý postup do čtvrtfinále, ale nakonec v základní části obsadil osmé místo. Přes předkolo se mezi osm nejlepších týmů dostal a kapitán Michal Vondrka věří, že Středočeši mají šanci postoupit i do semifinále. I když se ve čtvrtfinále utkají v regionálním derby s Libercem, který dlouhodobou část ovládl.

"Oni jsou výborní, ne nadarmo vyhráli základní část a prošli soutěží jako nůž máslem. Hrají výborně defenzivně i ofenzivně, mají výborného gólmana. Určitě ale do série nepůjdeme s tím, že bychom ji chtěli jen odehrát. Půjdeme do toho naplno a proč bychom nemohli vyhrát?" řekl Vondrka novinářům po nedělním pátém utkání předkola play off proti Zlínu, ve kterém si Mladá Boleslav zajistila postup do čtvrtfinále.

Šestatřicetiletý útočník jméno soupeře moc neřeší. "V play off už si tým nemůžete vybírat. Všechny zápasy budou strašně těžké a je jedno, jestli budeme hrát proti Liberci nebo Hradci," podotkl Vondrka, který před jedenácti lety získal v dresu Slavie extraligový titul. "Moc se těším, protože zápasy mají daleko větší náboj. Už v předkole jsme viděli, že je to vypjaté a hraje se o všechno. Takové zápasy mě hrozně baví," řekl.

Postupu do čtvrtfinále si Vondrka váží i proto, že si dobře uvědomuje, jak složitou sezonu Středočeši prožívají. "Kdyby mi někdo řekl v září, že budeme ve čtvrtfinále, tak bych koukal jako blázen," pousmál se. "Před Vánoci už jsem tušil, že to bude dobré. Tým se lepšil a lepšil. Věděli jsme ale, že bude těžké dostat pod sebe pár týmů, abychom se tam dostali," uvedl Vondrka.

Situace v Mladé Boleslavi se zlomila v polovině října, kdy skončil trenér Vladimír Kýhos a nahradil jej Miloslav Hořava s asistenty Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou. "Je to omílané pořád dokola. Samozřejmě, že se to zvedlo," řekl odchovanec Českých Budějovic, jenž do Bruslařského klubu přišel před sezonou z Chomutova.

Přestože by se mohlo zdát, že Mladá Boleslav má postupem do čtvrtfinále "splněno" a proti Liberci může hrát bez tlaku, Vondrka to tak nevidí. "Myslím si, že se uvolnit nechceme. Chceme do toho jít naplno a urvat každý zápas," řekl jasně.