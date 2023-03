Čtveřici pilotů RAF připomíná ve Valašských Kloboukách nová pamětní deska

Valašské Klobouky (Zlínsko) - Čtveřici pilotů britského Královského letectva (RAF) přezdívanou Český čtyřlístek připomíná ode dneška ve Valašských Kloboukách pamětní deska. Přesně před 106 lety se ve městě na Zlínsku narodil jeden z nich, Josef Balejka. Spolu s ním za druhé světové války v perutích RAF působili i piloti Josef František, Matěj Pavlovič a Wilhelm Kosarz, jimž je vzpomínka taktéž věnována.

Po okupaci Československa nacisty se čtveřice letců poprvé setkala v Polsku. Později společně působili také ve Francii a především ve Velké Británii. Válku však přežil pouze Balejka. "Jeho tři kamarádi všichni padli. První padl Josef František, potom zahynul Wilhelm Kosarz a poté Matěj Pavlovič," řekl dnes ČTK před slavnostním odhalením pamětní desky Vladimír Ambros, předseda Klubu vojenské historie Otaslavice.

Jedna deska věnovaná Českému čtyřlístku je od loňska nainstalovaná právě v Otaslavicích na Prostějovsku, Františkově rodišti. Druhá visí v Muzeu Bitvy o Británii v Kentu v Hawkinge. Na přelomu června a července plánuje klub odhalit další ve Vlkonicích na Klatovsku, tedy Pavlovičově rodné vesnici. Do budoucna je podle Ambrose v plánu i pamětní deska v Karviné, kde se narodil Kosarz.

Dnešní odhalení pamětní desky ve Valašských Kloboukách, které doprovodil přelet gripenů, se zúčastnili někteří rodinní příslušníci pilotů včetně Balejkovy příbuzné Štěpánky Viceníkové. "Hlavní iniciátorkou celého projektu byla moje teta, paní Marie Ritterová, manželka Josefa Balejky. Chtěla tímto vyjádřit úctu a dík svému manželovi a jeho spolubojovníkům, kteří položili své životy za naši svobodu v letecké bitvě o Británii," řekla Viceníková.

Po válce Balejka létal pro mezinárodní organizaci UNRRA (Správa OSN pro pomoc a obnovu). V roce 1946 se rozhodl odejít z Československa do Británie, kde se podle starosty města Josefa Bělašky živil jako dopravní pilot, řidič autobusu nebo vynálezce. Do vlasti se definitivně vrátil po roce 1989. Zemřel v červenci 2004 ve svém rodném městě.

Deska je umístěna ve vestibulu valašskokloboucké základní školy. Podle starosty symbolicky, protože školu Balejka po svém návratu do vlasti po sametové revoluci rád navštěvoval. "Dělal tady různé besedy se žáky, mezi nimi jsem byl i já, a poutavě vyprávěl o svých válečných útrapách a zážitcích. Nám pak přišlo velice vhodné umístit desku při vstupu na základní školu, ať současná i budoucí generace ví, kdo to byl Český čtyřlístek a kdo to byl Josef Balejka," řekl Bělaška.

Autorem výtvarné podoby pamětní desky je akademický sochař Miroslav Zvonek. Dominují jí tváře všech čtyř pilotů. Jako předloha sloužila tvůrci společná fotografie, kterou si letci podle Ambrose pořídili na podzim roku 1939 v Paříži. Od roku 2017 připomíná Balejku ve Valašských Kloboukách také dřevěná socha, která stojí v parku před základní školou.