ČTÚ: T-Mobile by měl snížit velkoobchodní cenu dat, rozhodne ÚOHS

Praha - Operátor T-Mobile by měl snížit velkoobchodní cenu za mobilní data pro virtuální operátory. Ta již totiž neodpovídá maloobchodním cenám operátora, které mezi tím poklesly. Zjistil to Český telekomunikační úřad, který řešil spor T-Mobilu s virtuálním operátorem Český bezdrát. Zároveň došel k závěru, že nemá pravomoc spor závazně rozhodnout. a proto jej předal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ČTÚ to uvedl v tiskové zprávě.

"Jelikož strany nejsou ochotny dojít ke vzájemné dohodě o změně cen, vydává úřad stanovisko se závěrem, že společnost T-Mobile nezohlednila ve velkoobchodní nabídce vývoj vlastních cen na maloobchodním mobilním trhu, které za období trvání smlouvy se společností Český bezdrát významně poklesly," uvedl ČTÚ.

Velkoobchodní vztahy by podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové měly být založeny na oboustranně přínosných ekonomických podmínek. "S péčí řádného hospodáře musíme přistupovat i k uzavírání smluv s virtuálními operátory. Se společností Český bezdrát jednáme a spolupracujeme dlouhodobě. Nicméně partnerovy - primárně cenové - požadavky neodpovídají nejen dosavadnímu, ale ani plánovanému rozsahu spolupráce," řekla ČTK.

Podle ČTÚ T-Mobile znemožňuje virtuálním operátorům efektivně působit na trhu, a účinně tak rozvíjet konkurenci. To má negativní dopad na uživatele služeb. Úřad proto ve stanovisku konstatuje, že je pro další působení virtuálního operátora na trhu potřeba vzniklou disproporci mezi poklesem maloobchodních a ustrnutím velkoobchodních cen odstranit.