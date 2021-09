ČTÚ chystá kvůli omezené konkurenci regulaci trhu mobilních dat

Praha - Český telekomunikační úřad se chystá příští rok regulovat trh mobilních dat, protože na něm shledal omezenou konkurenci. Hodlá proto O2, T-Mobilu a Vodafonu uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Uvedli to zástupci ČTÚ na dotaz ČTK. Vyjádření operátorů ČTK zjišťuje.

. Regulace by platila po notifikaci Evropskou komisí, která by měla být hotova do poloviny příštího roku.

"ČTÚ shledal trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám vhodný k ex ante regulaci a nalezl podniky se společnou významnou tržní silou. Dokončená analýza obsahuje i návrh nápravných opatření. K dnešnímu dni a ani ve střednědobém výhledu následujících pěti let nelze bez regulačního zásahu očekávat zásadní změnu v míře efektivní hospodářské soutěže," uvedla Tereza Meravá za tiskové oddělení ČTÚ.

Regulovaná velkoobchodní cena mobilních dat má virtuálním operátorům umožnit replikovat nabídky mobilních síťových operátorů a soutěžit s nimi na trhu

Analýza, kterou úřad v minulých dnech dokončil, nalezla na trhu řadu selhání. Jedním z nejdůležitějších je fakt, že velkoobchodní cena dat za jeden přenesený MB v období 2015 až 2020 byla vždy vyšší nebo minimálně rovna ceně maloobchodní. V roce 2020 dosáhla průměrná maloobchodní cena jednoho MB dat úroveň přibližně 0,05 Kč bez DPH a průměrná velkoobchodní cena úroveň 0,09 Kč bez DPH. Velkoobchodní cena tedy činila téměř dvojnásobek maloobchodní ceny. To podle ČTÚ znamená, že virtuální operátoři nemohou ziskově replikovat a svým zákazníkům nabídnout prakticky žádný z maloobchodních tarifů zahrnujících objem dat nad dva GB nabízený operátory síťovými.

"Důležitým milníkem byl okamžik, kdy T-Mobile vypověděl smlouvy vícero virtuálním operátorům. Jejich existence obecně není v situaci, kdy je velkoobchodní cena mobilních dat výrazně vyšší než maloobchodní, dlouhodobě ekonomicky možná. Máme zprávy, že podnikání mnohých z nich je přímo ohroženo v blízké době. Bylo tedy třeba přikročit k činu. Klíčové samozřejmě bude, jakým způsobem se k navržené regulaci postaví Evropská komise," dodala předsedkyně rady ČTÚ Hana Továrková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno uvedlo, že cena mobilních dat v Česku klesla za poslední dva roky o polovinu, od roku 2011 jde o desetinásobné snížení. Za poklesem je podle něj zejména zavedení neomezených datových tarifů a posílení konkurence.