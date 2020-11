ČTK vydává speciál 30 let transformace české ekonomiky

Česká tisková kancelář vydává ve svém PR servisu Protext speciální tištěný i on-line magazín "30 let transformace české ekonomiky". Klíčovými autory jsou bývalý ministr financí, později premiér a prezident Václav Klaus, jenž vzpomíná na první léta totální změny hospodářského prostředí, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, které se na transformaci dívají z odstupu a na základě analýz. Do magazínu přispěli také bývalý ministr a průmyslu a obchodu, dnes šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák nebo odborový předák Bohumír Dufek. Představuje se v něm také řada významných a úspěšných českých firem, jako jsou ČEZ, ŠKODA AUTO, Česká zbrojovka Group, Česká mincovna, Czechoslovak Group, HAVEL & PARTNERS, Partners, Zásilkovna a další.

"Projekt vznikal dlouho. Prakticky celý letošní rok," uvedl ředitel strategie a rozvoje ČTK Jaroslav Kábele. "Hlavní autoři měli se svými příspěvky vystoupit na konferenci, kterou jsme připravovali společně se Senátem a která měla navazovat na loňskou úspěšnou konferenci nazvanou 30 let svobody," řekl. Pandemie však obrátila mnoho plánů a předsevzetí naruby. Ani konference se nemohla konat. "Původně naplánovaným řečníkům patří velký dík za to, že pohotově přetavili svá živá vystoupení do psaných příspěvků," dodal Kábele.

Prvek covid-19 poté nemohl chybět a nasměroval pomyslnou debatu od lekcí z let minulých do aktuálních přelomových změn a do roků příštích.

Magazín má náklad 1500 výtisků a bude distribuován do státních institucí, partnerským firmám a klientům Protext ČTK, značnou část odebere pro své potřeby i Institut Václava Klause. Výtisky dostanou rovněž zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest. Na webech bude obsah postupně zveřejňován na portálu ceskenoviny.cz/special/30-let-transformace, do zveřejňování se zapojí i weby skupiny MAFRA a portál státní správy BusinessInfo.