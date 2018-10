Praha - Česká tisková kancelář při letošních obecních a senátních volbách poprvé použila také automaticky generované zprávy. V okamžiku, kdy ČSÚ zveřejnil výsledky například z některého z krajských měst, program vytvořil podle předem připravené šablony zprávu, do níž zveřejněné údaje rovnou umístil. Roboticky byla připravena zhruba polovina headlinů výsledkového volebního servisu, drtivá většina fleší s prognózou konečného výsledku i zpráv po sečtení sta procent hlasů. Celkem tak prošlo rukama editorů přes 200 automaticky generovaných textů.

„V ČTK platí pravidlo, že každá zpráva prochází přes editory. Toto pravidlo kontroly a případného doplnění platilo samozřejmě i pro tyto zprávy,“ uvedla šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková. Dodala, že hlavním přínosem letošní novinky bylo zrychlení zpravodajského servisu při překlápění dat Českého statistického úřadu, omezení lidských chyb a ulehčení práce zpravodajům, kteří se tak mohli více zaměřit na ohlasy a další zajímavosti z voleb.

„Příprava programu trvala přibližně dva měsíce. Software jsme před ostrým startem testovali na datech z předchozích voleb a na testovacích datech, která před volbami zveřejnil Český statistický úřad,“ poznamenal technický ředitel ČTK Jan Kodera.

Podle generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra agentura dlouhodobě automatizuje činnosti, u kterých je to možné a dává to smysl. "Už léta automaticky vydáváme deníky očekávaných událostí, přes rok vydáváme automaticky aktualizované grafické vizualizace a nyní jsme připravili výsledkové volební zprávy, abychom volební servis ještě více zrychlili,“ uvedl Majstr. „Pro nás to je vývoj, nikoli revoluce, stejně jako pro další světové agentury, se kterými i o tom budeme hovořit na pražské konferenci MINDS příští týden,“ dodal.

MINDS International je celosvětová síť předních zpravodajských agentur. Vznikla v roce 2007 a aktuálně sdružuje více než dvacítku agentur. Jejími členy jsou například americká společnost The Associated Press, francouzská tisková agentura AFP, německá DPA, britská PA, australská AAP, rakouská APA anebo právě Česká tisková kancelář. Praha jako místo konání letošní podzimní konference MINDS nebyla vybrána náhodou, ale kvůli letošnímu stému výročí založení ČTK. Česká tisková kancelář byla založena ve stejný den jako Československá republika 28. října 1918.