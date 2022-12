ČT zve do debaty 12. ledna všechny kandidáty, stejný den plánuje debaty i Nova

Praha - Česká televize plánuje do prezidentské debaty ve čtvrtek 12. ledna před prvním kolem volby hlavy státu pozvat všechny kandidáty. V případě druhého kola voleb chystá na čtvrtek 26. ledna debatu, do níž budou pozváni dva postupující kandidáti. ČT to dnes oznámila v tiskové zprávě. Ve stejný den, tedy ve čtvrtek 12. ledna plánuje TV Nova v podvečer a večer dvě debaty, každou se čtyřmi kandidáty podle preferencí v průzkumech. ČT již dříve uvedla, že má potvrzenou účast v superdebatě 12.ledna a 26.ledna od favorizovaných kandidátek a kandidátů s výjimkou Andreje Babiše. Nova informovala, že nikdo z kandidátů zatím účast neodmítl. Prima plánuje dvě diskuse vždy na středy 4. a 11. ledna a duel před druhým kolem 25. ledna. ČRo chystá debatu na páteční poledne 13. ledna.

Ministerstvo vnitra připustilo k lednovým volbám zatím devět kandidátů. Případné další uchazeče doplní v případě, že Nejvyšší správní soud vyhoví jejich odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z voleb.

ČT na konci listopadu navrhla komerčním televizím uspořádání společné národní debaty. Na to Nova ani Prima nepřistoupily. Poslední prezidentský duel na ČT se v roce 2018 s 2,7 milionu diváků stal nejen nejsledovanějším pořadem roku na všech TV stanicích, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Veřejnoprávní televize již nyní nabízí rozhovory s kandidáty na Hrad v Interview ČT24. Od 28. prosince bude vysílat předvolební spoty. Od úterý 6. prosince se k předvolebnímu vysílání připojí Hyde Park s prezidentskými kandidáty, který poskytne prostor pro odpovědi jednotlivých uchazečů o post prezidenta mimo jiné i na dotazy diváků.

Nova počítá se dvěma debatami ve čtvrtek 12. ledna. Do nich se dostanou ti kandidáti, kteří se umístí v top osm podle průměru z volebních průzkumů renomovaných agentur pro zjišťování veřejného mínění v období od 1. října do 8. ledna. Do první debaty, která bude začínat v 17:00 a bude ji moderovat Bára Divišová, bude pozváno pět kandidátů, kteří se v průzkumech neumístili mezi prvními třemi. Debata bude trvat hodinu a půl. Od 20:00 čeká na diváky druhá debata, a to se třemi kandidáty s nejvyššími preferencemi. Tuto debatu bude moderovat Rey Koranteng a bude rovněž trvat hodinu a půl.

S prezidentskými kandidáty se postupně schází ředitel zpravodajství Novy Kamil Houska. Schůzky se konají již několik týdnů. "Kandidáty na nich transparentně informujeme o podobě volebního vysílání TV Nova, a také o termínech debat. Žádný z kandidátů zatím proti plánu neměl námitky a neodmítl svoji účast na samotných debatách," dodala mluvčí Novy Tereza Žižková.

Televize Prima naplánovala první debatu kandidátů s publikem ve velkém studiu na středu 4. ledna, další pak o týden později 11. ledna. Superduel mezi dvěma finalisty bude ve středu 25. ledna před případným druhým kolem voleb. Moderátory superdebat a superduelu budou Terezie Tománková a Petr Suchoň.

"Po zprůměrování relevantních předvolebních průzkumů uděláme dvě skupiny těch kandidátů, kteří mají alespoň minimální šanci postoupit do druhého kola. V superdebatě 4. ledna se ve studiu utkají hradní adepti s nižšími preferencemi, o týden později, 11. ledna, pak kandidáti, které průzkumy favorizují," dodala mluvčí Gabriela Semová.

Český rozhlas chystá závěrečnou superdebatu prezidentských kandidátů na den volby 13. ledna. Pozváni budou ti, kteří v průzkumech renomovaných a prověřených agentur překročí pět procent voličských hlasů. Živý přenos z největšího studia S1 za účasti publika složeného z jejich podporovatelů začne po hlavních zprávách v poledne a skončí minutu před otevřením volebních místností. Jejím moderátorem bude Jan Pokorný.

Na Radiožurnálu také tento týden odstartoval projekt Den s kandidátem, který každé pondělí, středu a pátek seznámí posluchače s jedním z uchazečů o post hlavy státu. Čtvrtek bude na Radiožurnálu až do voleb vyhrazen tematickým Prezidentským speciálům. Rozhlas poskytne také podle zákona všem kandidátům prostor pro odvysílání volebních spotů.