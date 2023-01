ČT: Výroba granátů ve Vrběticích má začít ve druhém letošním čtvrtletí

Brána do areálu muničního skladu ve Vrběticích, které patří pod Vlachovice na Zlínsku, na snímku z 19. dubna 2021. Vrbětický muniční sklad v roce 2014 explodoval. Po sedmi letech vyšlo najevo podezření na zapojení ruské tajné služby do výbuchu.

Praha - Výroba granátů ve Vrběticích na Zlínsku by měla začít ve druhém čtvrtletí letošního roku. V České televizi to dnes řekl obchodní a marketingový ředitel státního podniku Vojenský technický ústav (VTÚ) Petr Kovář. S informacemi o zakázce na výrobu granátů pro českou armádu měla být seznámená ve středu vláda, bod byl ale stažen kvůli doplnění předkládací zprávy, sdělil dnes ČTK ředitel komunikace ministerstva obrany David Jareš.

Zakázku za až 413 milionů korun má získat společnost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na ní budou VTÚ, firma CZ-SKD Solutions a Explosia. Právě v areálu VTÚ se budou granáty vyrábět. Podle Kováře budou do areálu navezeny od subdodavatele komponenty, které budou zpracovány a po výstupní kontrole opět odvezeny zákazníkovi. Potvrdil, že se ve vrbětickém areálu nebude žádná munice skladovat, ale pouze vyrábět.

Samotné komponenty podle Kováře nejsou nebezpečné. Vyloučil, že by nebezpečná byla i výroba. "Může to ovlivnit lidský faktor, ale vzhledem k tomu, že v naší výrobě pracují zaměstnanci, kteří na této pozici fungují již několik let a jsou to opravdu profesionálové, tak můžu vyloučit jakoukoli takovou událost, která by mohla hrozit," řekl.

Záměr totiž vyvolal nervozitu ze strany místních obcí, které se musely potýkat s následky výbuchů muničních skladů v roce 2014. Za jejich explozí stáli podle českých úřadů ruští agenti. Starostové okolních obcí i hejtmanství ČTK ve středu sdělili, že o záměru na výrobu munice ve vrbětickém areálu neměli informace. Podle informací Kováře se ale minimálně zástupci kraje v roce 2021 účastnili kolaudačního řízení a se záměrem tak byl Zlínský kraj obeznámen. Podle ministerstva se kolaudačního řízení účastnily obce i kraj.

Ministerstvo plánuje doplnit zásoby ručních útočných granátů, které byly do výzbroje armády zavedeny na základě výběrového řízení z roku 2017. Dodávala je tehdy jako prostředník někdejší uherskobrodská Česká zbrojovka od německé společnosti Rheinmetall Waffe Munition. Výroba nyní bude přenesená do České republiky na základě rámcové smlouvy s Colt CZ Defence Solutions, kterou plánuje obrana uzavřít.

Zakázku dnes před novináři zkritizoval opoziční místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO). "Mám obavu z toho, že se stalo standardem, že zakázky ministerstvo obrany v současné době zadává z ruky, nedělá průzkum trhu, dokáže si to obhájit, a mám obavu, že tento model byl použit i u jiných zakázek, což si myslím, že se musí prověřit," uvedl.