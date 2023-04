ČT uvede dokument Šimona Šafránka o rockerovi a producentovi Ivanu Královi

Praha - Česká televize (ČT) uvede 3. května dokument režiséra Šimona Šafránka Ivan – Král tří akordů pojednávající o rockerovi a producentovi Ivanu Královi. Portrét významného českého rockového hudebníka je sestaven z nahrávek telefonátů, které s Králem pořídil hudební publicista Honza Vedral a z dosud neviděných archivních záběrů, často natočených samotným Králem. Dokument přiblíží kromě Královy kariéry také tuzemskou hudební scénu a její celospolečenský přesah v devadesátých letech minulého století. ČTK o tom za ČT informoval Michal Antoš.

Král, který spolupracoval mimo jiné s Patty Smithovou, skupinou Blondie, Iggym Popem nebo U2, zemřel 2. února 2020 ve věku 71 let v Ann Arbor v Michiganu.

"S Honzou Vedralem jsem spolupracoval už na dokumentu Meky a také v případě Ivana Krále napsal Honza nejprve knihu. Když jsme se začali o filmu bavit, byl už Ivan Král bohužel po smrti. Zaujalo mě ale, že Honza má desítky hodin jejich rozhovorů. A když se pak ukázalo, že existuje i Ivanův rozsáhlý domácí videoarchiv, přišlo mi, že by z toho šel udělat film: v podstatě život Ivana Krále očima a slovy Ivana Krále," uvedl režisér Šafránek. "Hlavní obtíž ale byla v tom, že když Ivan točil, nebyl v obraze vidět. Velká výzva, kterou jsme pak společně se střihačem Šimonem Hájkem měli, tkvěla v tom, jak Ivana oživit, zhmotnit, aby se divák mohl vcítit do jeho emocí," dodal.

Podle režiséra Šafránka se tvůrci dokumentu pokusili vyprávět životní příběh muže a jeho tří osudových žen. Ukazují nejen neidealizovaný svět hudebnického života, ale i doby a okolního světa. "Zatímco na stránkách knížky nebo v hudebních časopisech může muzikantský svět obecně působit jako vytesaný z mramoru, ve filmu se díky Šimonově důmyslné práci s archivy ukazuje jeho syrovost. Protože si Ivan všechno natáčel, vidíme, že i když byl rocková hvězda, která psala dějiny, jeho život a reálie, ve kterých se pohyboval a které ho formovaly, byly leckdy kruté a zdaleka ne tak jednoznačné," uvedl scenárista Vedral.

Král se po emigraci do Spojených států prosadil jako muzikant v New Yorku a stal se součástí tamní nezávislé hudební scény. Hrál, natáčel a skládal pro Patti Smith Group, byl kapelníkem Iggyho Popa a jeho písně měli v repertoáru i David Bowie nebo U2. V 90. letech se začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem. Nejslavnějšího českého rockera připomněl loni v ČT koncertní záznam Forever Král z jeho vystoupení na festivalu Metronome Prague Warm Up na pražské Křižíkově fontáně.