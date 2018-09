Brno - Ústavní soud odmítl stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina na způsob jeho předání eskortě před jeho vydáním do USA. Odmítl tak i třetí ze čtyř Nikulinových stížností k Ústavnímu soudu, uvedla dnes na svém webu Česká televize (ČT) s odvoláním na Nikulinova advokáta. Česko vydalo Rusa do Spojených států v březnu, o jeho vydání usilovalo také Rusko.

Nikulin nesouhlasil se způsobem, jakým pražský městský soud rozhodl o jeho propuštění z vydávací vazby, po němž byl předán eskortě. "Tím, že soud rozhodl usnesením a nikoliv příkazem, znemožnil panu Nikulinovi podání opravného prostředku. Podle našeho názoru tak pražský městský soud zvolil nesprávný způsob rozhodnutí," uvedl Nikulinův právník Martin Sadílek. Ústavní soud ale námitky neuznal a stížnost odmítl jako neopodstatněnou, potvrdil ČT Sadílek.

Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková nechtěla ČT ani ČTK rozhodnutí soudu týkající se způsobu propuštění z vazby potvrdit.

Ústavní soud se zabýval v pořadí třetí Nikulinovou ústavní stížností. Předchozí dvě soud rovněž odmítl jako neopodstatněné. První z nich se týkala pobytu ve vazbě, druhá směřovala proti usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost vydání jak do USA, tak do Ruska. Ústavní soud následně odložil vykonatelnost usnesení pražského městského soudu, dokud nerozhodne o Nikulinově stížnosti. Po jejím odmítnutí vydalo Česko koncem března Nikulina k trestnímu stíhání do USA.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničních věcí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán se nakonec rozhodl vydat Nikulina do USA, protože tam byl podle něj stíhán pro závažnější trestné činy než v Rusku. To napadá Nikulin ve své čtvrté ústavní stížnosti. Podle něj zvolil exministr spravedlnosti postup, kterým porušil zákon.

Kdyby se Ústavní soud v případě čtvrté stížnosti Nikulina zastal, chtěl by po státu vymáhat škodu. "Uvědomujeme si, že ke zvratu událostí týkajícího se vydání by už asi nedošlo. Pokud bychom ale byli úspěšní, tak se nabízí vymáhání odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí," řekl Sadílek.