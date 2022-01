ČT se nemusí omlouvat Agrofertu za reportáže, potvrdil odvolací soud

Praha - Česká televize (ČT) se nemusí omlouvat koncernu Agrofert za to, že ho v reportážích spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu. Pravomocně to potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Společnost tvrdila, že reportáže poškodily její pověst, po ČT žádala omluvu. Vyjádření ČT a Agrofertu ČTK shání.

Žaloba Agrofertu se týkala reportáží nazvaných Dvojí metr a Dvojí metr II, které televize odvysílala v pořadu Reportéři ČT 23. září a 7. října roku 2019. V upoutávce na první reportáž zaznělo "Doměřil daň Agrofertu. Jako ředitel skončil. Dvojí metr finanční správy."

Podle společnosti tak televize "dala zavádějícím a manipulativním způsobem do souvislosti doměření daně společnosti Primagra a.s., patřící do koncernu Agrofert, s informacemi o tom, že pan Karel Trefný musel skončit na pozici ředitele Finančního úřadu v Příbrami". Zasáhla tím podle ní do její pověsti.

V reportážích České televize vystupoval Trefný, jehož úřad dopočítal společnosti Primagra DPH 1,5 milionu korun. Muž byl krátce poté přeložen do Prahy, což označil za šikanu, a justice mu následně dala za pravdu. Po vyhraném sporu s finanční správou se vrátil do práce v Příbrami, ale jen jako řadový úředník. Podle právního zástupce ČT byly reportáže korektní a nezaznělo v nich nic o tom, že Agrofert koordinuje chod finanční správy.

Předseda odvolacího senátu Jiří Čurda dnes odkázal na rozhodnutí pražského městského soudu, který žalobu nepravomocně zamítl předloni. Soudkyně městského soudu Monika Vacková při jednání několikrát uvedla, že si veřejnost spojovala některé kroky státu se společností už dříve.

Jediným akcionářem Agrogertu byl v době reportáží premiér Andrej Babiš (ANO), který tehdy zároveň zastával funkci ministra financí. Akcionář společnosti si podle soudkyně musí rozmyslet, zda se stane ministrem financí. "Když byl jediný akcionář Agrofertu ministrem financí, nebyl tedy Agrofert a stát propojen? Nemůže si to novinář veřejnoprávní televize dovolit myslet a říct?" prohlásila Vacková už při prvním jednání u městského soudu. Babiš roce 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.