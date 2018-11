Praha - Rodičovský příspěvek se zvýší až od roku 2020, a to o 80.000 korun. Na tomto kompromisu se dohodly ministryně práce a sociálních věcí a financí Jana Maláčová (ČSSD) a Alena Schillerová (ANo), uvedla Česká televize (ČT). Úřad Maláčové chtěl původně příspěvek zvýšit ve dvou etapách. Nejdřív by rostl příští rok o 40.000 korun, do konce volebního období pak ještě o dalších 40.000 korun. Dnes činí rodičovský příspěvek 220.000 korun.

Schillerová preferovala variantu zvýšení o celou částku od roku 2020, navrhovaný rozpočet na příští rok totiž se zvýšením nepočítá. "Moje preferovaná varianta zvýšit v té vyšší částce, to znamená 300.000 od 1. ledna 2020, abychom se na to mohli rozpočtově připravit," řekla ČT ministryně financí.

Zvýšení o 80.000 Kč, na kterém se koalice dohodla, bude stát vládu více než sedm miliard ročně. Pro růst jsou v Poslanecké sněmovně všechny strany. Argumentují třeba tím, že stát dávku nezvyšoval více než deset let.