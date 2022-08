ČT: Pražské státní zastupitelství podalo obžalobu na Frančettiho

Praha - Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na Rusa Alexandra Frančettiho za účast na anexi Krymu, uvedla dnes ráno Česká televize (ČT). Podle spisu vytvořil v Sevastopolu rozvědnou skupinu. Rusa zadržela česká policie na základě ukrajinského zatykače loni v září. Ukrajina ho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Frančetti vinu odmítá. Pražský Vrchní soud jeho vydání na Ukrajinu nepřipustil kvůli válečné situaci v této zemi.

Podle ukrajinských orgánů Frančetti souhlasil v roce 2014 po příjezdu do Sevastopolu s tím, že se zapojí do činnosti útvaru Sebeobrana Krymu, který ukrajinské zákony nepovolily a který byl mimo jiné zaměřený na potlačení odporu proukrajinsky naladěného obyvatelstva v dané oblasti. Muž údajně vytvořil zpravodajskou skupinu Severní vítr a vybral do ní 11 členů, kterým denně udílel pokyny. Informace, které získali v terénu, předával podle Ukrajiny velení ruského námořnictva.

Frančetti vinu odmítá, proti jeho vydání bylo i Rusko. Muž trvá na tom, že pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Uvedl, že do oblasti přijel už v době, kdy anexe probíhala, a že chtěl kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.

Pražský městský soud nejprve vydání Frančettiho k trestnímu stíhání na Ukrajinu připustil. Stalo se tak krátce před únorovou ruskou invazí. Frančetti si ale podal stížnost k Vrchnímu soudu v Praze. Ten koncem června zveřejnil rozhodnutí, podle kterého je vydání nepřípustné kvůli válečné situaci na Ukrajině. Podle soudců by tam hrozilo reálné riziko porušení mužových lidských práv. Navíc podle soudu existuje důvodná obava z toho, že by Frančetti byl na Ukrajině po svém vydání vystaven pronásledování a zhoršení postavení v trestním řízení kvůli svému státnímu občanství a zejména pak kvůli účasti na bojových akcích na straně proruských separatistů.

Vrchní soud sice Frančettiho propustil z předběžné vazby, Rus se ale na svobodu reálně nedostal - bezprostředně poté jej zadržela česká Národní centrála proti organizovanému zločinu a obvinila jej v souvislosti s ruskou anexí Krymu z účasti na organizované zločinecké skupině. Obvodní soud muže následně poslal do vyšetřovací vazby. Vyjádřil obavy z toho, že by Rus mohl utéct.