ČT podle radních omezí vysílání a bude propouštět, pokud se nezvýší poplatky

Praha - Českou televizi čeká od roku 2024 omezování výroby a vysílání a propouštění zaměstnanců, pokud se do té doby nezvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 korun. Letos přijatá úsporná opatření nebudou po roce 2024 pro stávající rozsah činností stačit. Při projednávání aktualizace dlouhodobých plánů na roky 2023 až 2027 se na tom usnesla Rada ČT.

Rada zároveň schválila rozpočet ČT na příští rok. Ten podle dozorčí komise pokrývá náklady na provoz šesti kanálů ČT, ale bude jej možné naplnit na úkor úspor ve výrobě a investicích. V příštím roce již kvůli úsporám nebude vysílat kanál ČT3.

Rozpočet mimo jiné počítá s omezením dramatické tvorby proti letošku o 13 procent, dokumentární tvorby o 34 procent a výroby sportovních pořadů o 27 procent. Naopak zpravodajství o dvě procenta naroste a výroba v oblasti zábavy se zvýší o 35 procent kvůli chystané nové řadě StarDance a pořadu Peče celá země.

Česká televize vybírá koncesionářský poplatek ve stávající výši od roku 2008. Od té doby se jeho reálná hodnota snížila na 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude jen 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být v současnosti 209 Kč.

Novým předsedou Rady ČT se stal bývalý šéf zpravodajství Karel Novák

Novým předsedou Rady České televize byl s účinností od 16. prosince zvolen bývalý šéf zpravodajství veřejnoprávní televize Karel Novák. Nahradí Pavla Matochu, který byl dnes při volbě jeho jediným protikandidátem. Vyplývá to z dnešního jednání rady.

Nováka do rady vybrali poslanci letos v červnu. Novinář Matocha radu řídil od prosince 2020. Za jeho vedení rada mimo jiné řešila soudní spor s odvolanými členy dozorčí komise, který prohrála, nebo údajně v rozporu se zákonem schválila snížení bonusu generálního ředitele.