ČT a ČRo budou moci využívat širší odpočty na DPH až do konce roku 2024

Praha - Česká televize a Český rozhlas budou moci využívat širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) až do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila se závěrem letošního roku a obě instituce by v příštím roce přišly celkem asi o 420 milionů korun. Umožnila to Sněmovna, když v novele zákona o DPH přistoupila na pozměňovací návrh Senátu. Stejný návrh při předchozím schvalování ve Sněmovně neprošel o jeden hlas. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes k návrhu zaujala neutrální stanovisko. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Novela především ruší osvobození od DPH u drobných zásilek s hodnotou přibližně do 560 Kč z e-shopů mimo země EU.

Prodloužit výjimku pro ČT a ČRo navrhly v Senátu hned tři tamní výbory a k tomu stálá komise pro sdělovací prostředky. "Bez jasných pravidel stanovených zákonem reálně hrozí opakování situace z doby před 1. 7. 2017, kdy Česká televize i Český rozhlas byly vystaveny zdlouhavým sporům s finanční správou, které trvají doposud,“ uvedla například komise pro sdělovací prostředky. O podporu této změny žádal již loni generální ředitel ČT Petr Dvořák premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ustanovení se do zákona dostalo v roce 2017. Umožnilo ČT a ČRo využívat nároky na odpočty DPH ve stejném rozsahu jako komerční stanice. Poté, co Sněmovna odmítla schválit prodloužení odpočtů, uvedla Česká televize, že obě veřejnoprávní média v příštím roce přijdou dohromady zhruba o 420 milionů korun, z toho Český rozhlas o 120 milionů Kč a televize o více než 300 milionů korun.

ČT tehdy poukázala na to, že obě média bojují s mimořádnými výdaji spojenými s koronavirovou krizí. "Média nabídla občanům nové programy a rozšířila i nabídku pořadů a služeb, které reagovaly na společenskou situaci. Tyto mimořádné náklady ještě navýšily provozní výdaje spojené s přesuny výroby, testováním, hygienickými opatřeními a zvyšující se ceny všech vstupů," uvedla ČT. Připustila, že bude muset ukončit vysílání programu ČT3.

Veřejnoprávní televize i rozhlasy neměly dříve nárok na odpočet daně ze zboží a služeb fakturovaných jejich dodavatelem s daní na výstupu, které nakoupily pro svůj provoz a výrobu pořadů. Například ČT odvedla v roce 2015 podle své výroční zprávy do státního rozpočtu 593 milionů korun na DPH, a to bez nároku na odpočet.