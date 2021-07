ČSÚ zveřejní první odhad vývoje ekonomiky ve druhém čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžný odhad o vývoji ekonomiky za druhé čtvrtletí. Podle odhadů ekonomů stoupl ve druhém čtvrtletí meziročně hrubý domácí produkt (HDP) zhruba o devět procent. Důvodem je především nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy byla ekonomika nejvíce zasažena omezeními souvisejícími s pandemií. Devítiprocentní růst by přitom byl podle dat Českého statistického úřadu zřejmě nejvyšší. Dosud zatím největší meziroční růst ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí 2006, a to o 7,5 procenta.

V mezičtvrtletním srovnání by ekonomika měla podle ekonomů ve druhém čtvrtletí stoupnout zhruba o 1,6 procenta. Tahounem růstu by měla být spotřeba domácností, a to i ve zbytku roku.

"Ekonomická aktivita ve druhém čtvrtletí výrazně ožila poté, co došlo k rozvolnění protipandemických opatření. Díky tomu k mezičtvrtletnímu růstu HDP přispívala kladně především spotřeba domácností a v menší míře investice. Průmysl se naopak potýkal s problémy v dodávkách a s rostoucími cenami vstupů," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

V prvním čtvrtletí letos česká ekonomika meziročně klesla o 2,4 procenta. Mezičtvrtletně ekonomický výkon poklesl o 0,3 procenta.