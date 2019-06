ČSÚ: Zhruba 13 % obyvatel ČR nad 15 let má zdravotní postižení

Praha - Zhruba 13 procent obyvatel Česka nad 15 let má zdravotní postižení, které je dlouhodobě omezuje v běžném životě. Je to kolem 1,15 milionu lidí. Ve věku do 14 let má pak handicap sedm procent chlapců a děvčat, tedy asi 117.000. Výsledky na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle jeho zjištění kompenzační pomůcky chybí téměř pětině zdravotně postižených Čechů a Češek nad 15 let, pomoc druhých pak zhruba desetině.

"Jsou to lidé, kteří mají kvůli dlouhodobým zdravotním problémům nějaké omezení a běžné činnosti nemohou vykonávat stejně jako ostatní. Jsou to i lidé, jejichž zdravotní stav posoudil lékař při přiznání invalidního důchodu, nebo příspěvku na péči. Velkou skupinou zároveň jsou senioři," řekla vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena Chodounská.

Ženy tvoří 56 procent lidí s handicapem a muži 44 procent. Třem čtvrtinám lidí s nějakým zdravotním omezením je víc než 55 let. Každému třetímu je přes 75 let. Zhruba 45 procent pětasedmdesátníků a starších cítí, že je jejich potíže omezují. Téměř polovina z lidí nad 75 let řekla, že je omezení vážné.

Podle zjištění statistiků má 830.500 lidí nad 15 let pohybové omezení. Zhruba tři čtvrtiny z nich mají problém kleknout si, sednout si, vyjít do schodů či vydržet stát delší dobu. Zhruba každý sedmý to nezvládá vůbec.

Problémy s orgány a kůží uvedlo 468.000 osob, se zrakem 252.400 Češek a Čechů, se sluchem pak 134.900.

Kompenzační pomůcky používá asi 54 procent lidí se zdravotním postižením. Z nich 30 procent by potřebovalo další. "Pomůcky chybí 220.000 osob se zdravotním postižením, tedy 19 procentům," uvedla Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Pomoc druhého člověka využívá něco přes polovinu lidí s handicapem. Ve většině případů se stará příbuzný. Péči od profesionála má 14 procent těch, které někdo opatruje. Každý sedmý člověk s pomocí by jí ale potřeboval víc. Podle statistiků pak pomoc chybí 117.000 lidí nad 15 let s handicapem, tedy desetině.

Téměř polovina lidí nad 15 let se zdravotním omezením je v invalidním a desetina ve starobním důchodu. Pracuje 35 procent osob. Dvě třetiny lidí s postižením mají základní školu či střední vzdělání bez maturity. Vysokoškoláků je mezi handicapovanými sedm procent.

Nějaký handicap má sedm procent dětí do 14 let. Je jich podle statistiků 117.000. Z nich třetinu tvoří dívky a dvě třetiny chlapci. Na konci loňského září zhruba osm procent chlapců a čtyři procenta dívek do 15 let v základních a středních školách měla závažné vývojové poruchy učení. Následovaly poruchy chování, vady řeči, mentální postižení a autismus.