ČSÚ: Příjmy domácností v roce 2021 rostly, zvedla se i míra chudoby

Praha - Domácnostem v Česku i v druhém roce covidové epidemie rostly příjmy. Průměrná čistá částka na osobu v roce 2021 dosáhla 241.200 korun. Proti roku 2020 se tak zvedla zhruba o 21.100 korun, tedy o 9,6 procenta. Nejrychleji se předloni zvýšil příjem zaměstnancům, a to díky nižšímu zdanění po zrušení superhrubé mzdy. Po navýšení příjmů se tak posunula i hranice příjmové chudoby. Lidí v ní tak loni přibylo. Byl jich více než milion. Míra příjmové chudoby meziročně vzrostla z 8,6 na 10,2 procenta. Výsledky dnes na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Statistici mapují životní podmínky domácností pravidelně každý rok na jaře už 17 let. Loni se ptali 11.500 domácností. Ukazatele odrážejí stav předminulého roku.

"Peněžní příjmy sice neustále rostou, ale ne všem domácnostem stejně. Nejrychleji rostly domácnostem zaměstnanců. Díky nižšímu zdanění po zrušení superhrubé mzdy se jim zvýšily výrazně čisté příjmy o 12,6 procenta na 256.200 korun," uvedla Simona Měřinská z ČSÚ.

Nejvyšší průměrnou částku na osobu měly k dispozici předloni domácnosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Bylo to 263.800 korun, tedy meziročně o 10.600 korun víc. Příjem jim tak rostl pomaleji než zaměstnancům. V domácnostech důchodců připadlo na osobu průměrně 201.300 korun. Částka vzrostla proti roku 2021 o 8700 korun, tedy asi o 4,5 procenta.

S růstem příjmů se zvedla i hranice příjmové chudoby. Ta člověku hrozí, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Pro jednotlivce to loni bylo 15.571 korun, tedy o 1516 korun víc než v předchozím roce 2021. Pro dva dospělé byl loňský příjem na hranici chudoby na částce 23.356 korun za měsíc. U samoživitele s jedním dítětem do 13 let to bylo 20.242 korun a se dvěma dětmi nad 13 let pak 31.141 korun. Oba rodiče se třemi dětmi měli hraniční částku 43.598 korun.

Pod hranicí chudoby se tak ocitlo 10,2 procenta obyvatel Česka, tedy více než milion. O rok dřív to bylo 8,6 procenta. V příjmové chudobě žili nejvíc samoživitelské domácnosti s dětmi a samotní lidé nad 65 let. Na stanovený příjem nedosáhlo 31 procent neúplných rodin a 38 procent důchodců, kteří žijí sami. Většinou to byly ženy.

V Evropské unii je pod příjmovou hranicí chudoby v průměru 16,8 procenta obyvatel. Česko tak spolu s Finskem, Slovinskem, Dánskem a Slovenskem má nejnižší podíl ohrožených, upřesnila Měřinská. Nejvíc hrozí chudoba naopak lidem v Lotyšsku, Rumunsku, Bulharsku a Španělsku.