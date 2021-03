ČSÚ pozastavil on-line sčítání lidu, systém je přetížen

Praha - Český statistický úřad dnes ráno pozastavil elektronické sčítání lidu. Důvodem je přetížení systému, uvedl na twitteru. On-line formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána. Údaje z již vyplněných sčítacích formulářů nejsou podle ČSÚ ohroženy. Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na dnešek. Během dvou týdnů by měli lidé údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání odeslat elektronicky.

"Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu. Příčiny se analyzují a na zprovoznění se pracuje," uvedla na internetových stránkách ČSÚ mluvčí projektu Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Do služby není možné se přihlásit ani jedním z možných způsobů. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.