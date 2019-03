Praha - Příjmovou chudobou bylo loni v ČR ohroženo 9,6 procenta lidí. Proti roku 2017 podíl mírně stoupl, tehdy činil 9,1 procenta. Podíl lidí ohrožených příjmovou chudobou i tak patří k nejnižším v EU. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), které dnes jeho zástupci představili novinářům.

V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činila loni pro jednotlivce 11.963 korun. Byla tak o 768 korun vyšší než v roce 2017. U dvojice dospělých dosahuje hranice příjmové chudoby za loňský rok 17.944 korun, pro jednoho rodiče s dítětem do 13 let 15.552 korun a pro oba rodiče s dvěma dětmi do 13 let loni částka činila 25.122 korun.

Nejnižší míru chudoby v Evropě má vedle ČR, Francie, Finsko, Norsko a Slovensko. Naopak nejvyšší mají Bulharsko, Srbsko, Rumunsko a Řecko.

Ačkoli většina domácností vycházela loni se svými příjmy poměrně snadno, pro 17,6 procenta to bylo obtížné. Potíže mají zejména samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Za rok 2017 průměrný čistý příjem na osobu v domácnosti činil 182.400 korun, uvedli statistici.

Od roku 2014 pak podle údajů ČSÚ klesá počet lidí, kteří si nemohou dovolit týdenní dovolenou nebo neočekávaný výdaj. Tzv. míra materiální deprivace loni klesla na 2,8 procenta, meziročně o 0,9 procentního bodu. Míra deprivace udává podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou z finančních důvodů dovolit čtyři a více z devíti stanovených položek. Mezi ně patří například neočekávaný výdaj 10.700 korun, týdenní dovolená, automobil, dostatečně vytápěný byt nebo maso obden. Nejčastěji si domácnosti nemohou dovolit neočekávaný výdaj nebo týdenní dovolenou.

Česko se v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení. Statistici sledují tři kategorie - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a také intenzitu práce. Celková míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením tak loni zůstala na 12,2 procenta. Průměr EU přitom činí 22,4 procenta.