ČSÚ: Počty prasat klesly za 20 let o 56 procent a počty krav o devět procent

Praha - Počty chovaných prasat v Česku klesly za posledních 20 let do roku 2020 o 56 procent na 1,5 milionu kusů, drůbeže o 15 procent na 25,6 milionu kusů a počty skotu se snížily o devět procent na 1,4 milionu kusů. Dnes to na tiskové konferenci na základě dat ze zemědělského sčítání, tzv. Agrocenzu, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Počty skotu jsou podle vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renaty Vodičkové nižší hlavně kvůli úbytku dojených krav, u kterých pokles činil 28,2 procenta. Celková produkce mléka se ale podle ní nesnížila, neboť se jí podařilo vyrovnat zvýšenou dojivostí. O 136 procent na 230.000 kusů naopak vzrostly počty nedojeného skotu, tedy krav na maso.

I přes větší počet odchovaných selat, který se zvedl za pětinu století z 19 na 29 kusů na prasnici a rok, naopak nedokázal vykompenzovat úbytek prasat v ČR. Počet prasnic se pak podle ČSÚ snížil o 67,1 procenta na 131.000 kusů.

Dlouhodobě pak přibývá ovcí (o 164,3 procenta na 173.000 kusů) a koz (o 142.000 procent na 24.000 kusů). Tyto počty zvířat jsou ale proti počtům krav řádově nižší. Klesl také počet chovných samic králíků o 85,2 procenta na 9000 kusů.

Chov zvířat se stejně jako samotné zemědělské podniky koncentroval, počet chovatelů do roku 2020 klesl o 42,5 procenta na 16.259 subjektů. Největší snížení bylo u chovatelů prasat, dále pak drůbeže, koz a skotu. Pouze u ovcí se počet chovatelů zvýšil.

Průměrný počet zvířat na zemědělský podnik činil u skotu loni 118 kusů, což znamenalo zvýšení o 52,7 procenta. U prasat to bylo 486 kusů a šlo o zvýšení o 142,1 procenta, u drůbeže to bylo 5167 kusů a počet se navýšil o 207 procent. U ovcí připadá na jeden podnik v průměru 42 kusů, tedy více než dvojnásobek proti době před 20 lety, u koz je to pak 16 kusů a jde o navýšení na téměř čtyřnásobek.