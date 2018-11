Praha - V českých školách přibývá cizinců. Od školního roku 2008/2009 se jejich počet v mateřských školách zvýšil zhruba na trojnásobek, v základních školách vzrostl o dvě třetiny a ve středních školách o třetinu. Celkem bylo ve školkách a školách loni 41.656 dětí s cizím občanstvím, před deseti lety 24.252. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) ve Statistické ročence 2018.

Roste nejen počet, ale i podíl cizinců v poměru k celkovému počtu dětí, kterých loni do mateřských, základních a středních škol chodilo kolem 1,7 milionu.

Nejvíce přibylo dětí s cizím státním příslušenstvím v mateřských školách. Zatímco ve školním roce 2008/2009 jich do školek chodilo 3535, loni to bylo 10.469. Počet cizinců rostl postupně celých deset let, a to i v posledních třech letech, kdy dětí ve školkách začalo ubývat. Podíl cizinců v mateřských školách se tak mezi roky 2008/2009 a 2017/2018 zvýšil z 1,17 procenta na 2,89 procenta.

Celkový počet dětí je ovlivněný demografickým vývojem. Do školního roku 2014/2015 jich ve školkách přibývalo zejména díky těm, které se v ČR narodily v silných ročnících kolem roku 2008. Potom se počet dětí začal snižovat. Loni jich ve školkách bylo celkem 362.756.

Do základních škol loni podle ČSÚ chodilo 21.992 cizinců. Před deseti lety to bylo o 8409 míň. Žáků bylo v minulém školním roce celkem 926.108, zatímco v roce 2008/2009 činil jejich počet 816.015. Celkový počet dětí v ZŠ rostl od školního roku 2011/2012, počet cizinců v nich začal růst už dříve. Jejich podíl tvořil loni kolem 2,37 procenta všech školáků v ZŠ, zatímco před deseti roky 1,66 procenta.

Nejméně vzrostl počet cizinců ve středních školách, kde jinak ale v posledních deseti letech studentů celkově pořád ubývalo. Loni bylo z 421.535 středoškoláků 9195 cizinců. Ve školním roce 2008/2009 studovalo na středních školách 564.326 dětí, přičemž 7134 z nich mělo cizí státní občanství. I když počty cizinců v posledních pěti letech spíš stagnují, jejich podíl mezi středoškoláky dál roste. Loni činil 2,18 procenta, zatímco před deseti lety o 0,92 procentního bodu méně.

Na konci loňského roku žilo v Česku podle údajů ČSÚ celkem 526.811 cizinců. Bylo to o přibližně 100.000 víc než v roce 2010. Zvýšil se zejména počet těch, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Přibylo rovněž občanů EU, kteří v ČR pobývají přechodně. Nejvíce bylo Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. Početní jsou i Rusové, Němci a Poláci.

Podle demografického výhledu, který ČSÚ představil ve středu, bude Česko v tomto století vymírat. O to, že počet obyvatel i přes úbytky výrazně neklesne, by se měla postarat migrace. Statistici ve svým odhadech počítají s tím, že se do země ročně přistěhuje kolem 26.000 cizinců. Kvůli většímu počtu úmrtí než narození by bez přistěhovalců mohlo v republice na konci století žít zhruba o 3,2 milionu lidí méně, ukázala prostřední varianta výhledu bez migrace.