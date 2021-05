ČSÚ: On-line poslalo údaje ke sčítání podle odhadů 87 pct. obyvatel

Praha - Ve sčítání lidu vyplnilo a poslalo své údaje elektronicky podle odhadů statistiků 87 procent obyvatel Česka. Podíl je tak vyšší, než se podle průzkumu očekávalo. Statistici obdrželi přes 4,2 milionu formulářů on-line. Poštou pak dosud dorazilo 795.000 papírových tiskopisů. ČTK to dnes sdělil Český statistický úřad (ČSÚ). Sčítání se konalo od 27. března do 11. května. První výsledky budou na přelomu letošního a příštího roku.

Podle lednového průzkumu agentury Kantar uvažovalo o elektronickém vyplňování údajů 71 procent lidí. Podle odhadů statistiků nakonec on-line formulář zvolilo 87 procent obyvatel republiky. V přepočtu je to kolem 9,3 milionu lidí. Celkem 64 procent těch, kteří se sečetli elektronicky, se do sčítacího systému přihlásilo v počítači a 36 procent v mobilu či tabletu.

"Celkem bylo k termínu 11. května odevzdáno 4,217.261 elektronických a 683.000 listinných sčítacích formulářů. Některé papírové formuláře ale stále přicházejí poštou, takže jejich konečný počet bude ve výsledku o něco vyšší. K dnešnímu dni jsme přijali 795.000 formulářů," uvedl ČSÚ.

Podle původního plánu mělo elektronické sčítání trvat jen dva týdny. Poté měli papírové formuláře dostat od sčítacích komisařů jen ti, kteří údaje nevyplnili on-line. Spuštění elektronického systému ale provázely potíže a první den se musel na čas vypnout. ČSÚ pak oznámil, že web či aplikaci bude možné k sečtení využít po celou dobu až do 11. května. Zdůvodnil to nepříznivou epidemickou situací. "Systém pracoval nepřetržitě 46 dní a kromě výpadku krátce po startu ostrého provozu fungoval spolehlivě až do konce sčítání. Celkové skóre tedy vychází na 1096 hodin bez poruchy ku 8 hodinám výpadku," uvedl ČSÚ.

Dva týdny před sčítáním začalo 12. března fungovat kontaktní informační centrum. Podle mluvčí sčítání Jolany Voldánové vyřídilo 266.245 telefonních hovorů. Celkem 53 procent z nich zvládl automat. "Pro hlasový automat byla použita kombinace textů čtených profesionálním speakerem a syntézy hlasu tak, že nebylo možné rozeznat, že u telefonu nesedí člověk," uvedla mluvčí. Operátoři odepsali e-mailem na 22.686 dotazů a na dalších 264.845 odpověděl chatbot.

Cenzus se koná jednou za deset let a je povinný pro všechny obyvatele Česka. Řada zemí ale získává údaje z registrů a dotazuje se jen vzorku několika tisícovek lidí. Postupuje tak třeba Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Slovinsko či Rakousko. Zvažovali to i čeští statistici. Posuzovali kvůli tomu 37 registrů. Chyběly v nich ale potřebné údaje. ČSÚ mohl využít devět databází. Lidé tak vyplňovali ve srovnání s posledním sčítáním z roku 2011 zhruba polovinu údajů. Pří příštím cenzu v roce 2031 by ČSÚ rád dosáhl toho, aby se už všichni lidé v zemi zapojovat nemuseli, řekl před nedávnem předseda úřadu Marek Rojíček.