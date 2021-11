ČSÚ: Na internetu nakupuje 57 % Čechů, skoro o polovinu víc než před pandemií

Praha - Internet k nakupování používá 57 procent Čechů, což je o 18 procentních bodů více než v roce 2019 před pandemií koronaviru a o tři body více než loni. Za dva roky to tak představuje nárůst podílu nakupujících on-line téměř o polovinu. Jídlo z restaurací si objednává pětina lidí, loni to bylo 13 procent. Vyplývá to z údajů, které prezentoval Český statistický úřad.

Nejčastější položkou nákupů je oblečení. Ve druhém čtvrtletí letošního roku si ho on-line koupilo 39 procent osob, což je o devět procentních bodů více než před rokem. Filmy nebo hudbu nakupovalo on-line 18 procent Čechů, což je nárůst o čtyři procentní body. Podíl uživatelů internetového bankovnictví stoupl za poslední dva roky o čtyři procentní body na 67 procent.

V souvislosti s pandemií koronaviru vzrostlo i vzdělávání on-line. "Ve druhém čtvrtletí letošního roku se on-line vzdělávání zúčastnilo 19 procent osob ve věku 25 až 64 let. Přes internet se vzdělávaly především vysokoškolsky vzdělané osoby, a to 44 procent z nich. Naopak mezi lidmi se základním vzděláním byl zájem o on-line vzdělávání minimální," uvedla Lenka Weichetová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Meziročně rostl i podíl osob využívající elektronizaci veřejné správy. Loni zaslalo nějakému z úřadů formulář on-line způsobem 15 procent osob, letos je to 23 procent. Šlo například o podání daňových přiznání.

Internet v tuzemsku používá 83 procent osob starších 16 let, což je o 21 procentních bodů více než v roce 2010. V absolutním vyjádření to představuje 7,3 milionu lidí. Chytrý telefon má 77 procent osob a tlačítkový telefon 23 procent. Mezi uživateli tlačítkových telefonů jsou především senioři.

"Mobilní telefon je pro Čechy nejčastějším zařízením, na kterém používají internet. V současnosti je na telefonu on-line již 72 procent osob starších 16 let, mezi mladými ve věku 16 až 34 let internet v mobilu používá dokonce 98 procent z nich. Oproti tomu v případě lidí starších 75 let využívá tuto možnost pouze osm procent," dodala Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Osobním počítačem je vybaveno 79 procent domácností proti 73 procentům v roce 2015. Přenosné PC má 70 procent, desktop 35 procent domácností.