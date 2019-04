Praha - Zahraniční vlastníci českých firem si loni na dividendách rozdělili téměř 294 miliard korun. Jde o druhý nejvyšší údaj, v roce 2016 odteklo do zahraničí ve formě dividend 314 miliard korun. Proti roku 2017 dividendy stouply o 18 miliard korun. Vyplývá to z údajů, které v rámci sektorových účtů zveřejnil Český statistický úřad. Výše dividend podle statistiků souvisí s vysokou ziskovostí přímých zahraničních investic v ČR.

Zisky zahraničních investic loni přesáhly 414 miliard korun, z nichž 120 miliard vlastníci reinvestovali. Zisky zahraničních vlastníků korporací loni dosáhly 7,8 procenta HDP. Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, dodal ČSÚ.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy loni na dividendách odteklo nejvíce peněz do Německa, Nizozemska a Lucemburska. Podíl reinvestic na objemu výnosů pokulhává za situací v minulém desetiletí a zejména pak za obdobím let 1998 až 2003, kdy se investiční cyklus v Česku rozjížděl, dodal.

Podle údajů ČSÚ reinvestice převyšovaly dividendy pravidelně do roku 2002 a pak ještě v roce 2005. Poté začaly být naopak dividendy vyšší než reinvestované zisky, od roku 2009 pak byl rozdíl minimálně dvojnásobný.

Kvůli odlivu zisku do zahraničí se loni v září sešel premiér Andrej Babiš (ANO) se šéfy nejvýznamnějších zahraničních firem, které mají pobočku v Česku. Podle informací Lidových novin chce premiér udržet peníze nadnárodních firem v Česku, nehodlá je ale více danit, s firmami se chce domluvit, aby peníze v tuzemsku investovaly. "Vysvětlil jsem jim, že veřejnost vnímá odchod zisků negativně. Chci, aby ukázaly, že už tady peníze investují, a aby investovaly ještě více. A tím pádem se zbaví nálepky, že berou tolik peněz pryč," řekl tehdy LN Babiš. Líbil by se mu veřejný žebříček firem, které do republiky vkládají nejvíce financí v rámci zodpovědného chování, ať už do svých zaměstnanců příspěvkem na důchodové spoření, do stavby školek ve městě, kde sídlí, nebo třeba podporou kultury.

Předchozí vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) chtěla zabránit zejména odlivu zisků bank do zahraničí. Ve svém volebním programu proto navrhovala zavedení zvláštní bankovní daně po vzoru 15 zemí EU, včetně Německa, Francie, Švédska nebo Británie.

Odliv dividend do zahraničí a reinvestované zisky v letech 2010 až 2018:

Rok dividendy (v mld. Kč) reinvestované zisky (v mld. Kč) 2010 226,1 91,2 2011 243,1 99,1 2012 219,2 96,8 2013 222,7 78,2 2014 220,0 145,8 2015 269,3 142,2 2016 314,4 129,5 2017 275,9 176,5 2018 293,9 120,6

Zdroj: ČSÚ