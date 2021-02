ČSÚ: Lidé při sčítání vyplní o polovinu údajů míň než před 10 lety

Praha - V letošním sčítání lidu budou obyvatelé Česka vyplňovat zhruba o polovinu údajů méně než před deseti lety. Statistici využijí data z registrů. Elektronicky se bude možné sečíst přes web či mobilní aplikaci, a to vedle češtiny i v sedmi dalších jazycích. Papírové formuláře pak dostanou jen ti, kteří nevyplní údaje elektronicky. Novinářům to dnes řekli pracovníci Českého statistického úřadu (ČSÚ), kteří cenzus připravují. On-line sčítání začne 27. března a potrvá do 9. dubna. Papírové formuláře bude možné vyplňovat od 17. dubna do 11. května.

Podle průzkumu by on-line verzi upřednostnilo 71 procent lidí. Statistici věří, že by podíl ve skutečnosti mohl být ještě vyšší. Internetové připojení má přes 90 procent obyvatel. Elektronické vyplnění je také v době epidemie bezpečnější.

"Průměrná doba vyplnění trvá 15 minut. Záleží na zběhlosti a připravenosti respondenta," uvedla vedoucí oddělení internetu ČSÚ Helena Koláčková.

Formulář bude možné vyplnit na webu či v mobilní aplikaci Sčítání21, kterou si bude možné stáhnout. Formulář bude vedle češtiny ještě v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině.

Lidé se do formuláře přihlásí číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku. Zadávat pak budou údaje o bydlišti, o sobě a případně o dalších členech domácnosti. Většina kolonek má nabídku, takže z ní stačí vybrat. Lidé budou odpovídat na to, zda bydlí v rodinném, bytovém či rekreačním domě nebo na ubytovně. Zadají, zda je bydlení vlastní, družstevní či nájemní. Vypíšou plochu bytu. Uvést je potřeba počet místností, patro či způsob topení.

V další části se vyplní údaje o členech domácnosti. Lidé budou odpovídat na to, kde bydleli rok před sčítáním či po narození. Z nabídky pak vyberou vzdělání, mateřštinu či zaměstnání. Uvedou také, kam chodí či jezdí do práce, jak často, čím a jak dlouho. Zadání národnosti a náboženské víry je dobrovolné.

Jeden člen domácnosti může vypsat i údaje ostatních. Může jim ale také poslat odkaz, aby data doplnili sami. "Například otec vyplní domovní údaje a údaje za sebe. Manželce pošle odkaz, aby doplnila údaje za sebe a děti," popsala Koláčková.

Rozepsaný formulář bude možné uložit a později ho dokončit. Bude ale nutné zadat heslo, které si musí člověk vytvořit. Bez něj nebude možné ve vyplňování pokračovat a muselo by se začít znovu. "V případě, že odešlete špatně vyplněný formulář, můžete založit nový. Když přijde formulář dvakrát, budeme považovat ten druhý za opravný," uvedla vedoucí oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání ČSÚ Anna Podpierová. Pomoc s vyplňováním poskytne chatbot i operátor na chatu. Telefonicky dotazy zodpoví pracovníci kontaktního centra.

První výsledky by měly být na přelomu letošního a příštího roku. Rychlost zveřejnění bude záviset na tom, kolik lidí se sečte elektronicky.

Podle Koláčkové statistici internetovou verzi sčítání připravují rok a půl. Aplikace jsou otestované a vícenásobně zabezpečené proti útokům. Data budou šifrovaná a uložená v Česku.