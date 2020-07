ČSÚ: Dopady koronakrize na jaře pocítilo 45 pct zaměstnanců

Praha - Negativní dopady opatření, která byla zavedena proti šíření koronaviru, v dubnu a květnu pocítilo v ČR u svého zaměstnavatele 45 procent lidí, tedy 1,8 milionu zaměstnanců. Většina z nich ale předpokládala, že budou jen dočasné, 314.000 lidí se bálo o pracovní místo. V tiskové zprávě to dnes uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Podle něj nejvýrazněji koronavirová krize zasáhla ubytování, stravování a pohostinství a její dopady více než ostatní regiony zaznamenávali lidé v Praze a Středočeském kraji.

"Více než 82 procent zaměstnanců, kteří pociťují dopady u zaměstnavatele, si myslí, že krize ohrožuje jejich práci spíše dočasně. Ohrožení svého pracovního místa se zaměstnanci obávají nejvíce v severozápadních Čechách," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Nejvíce se strachovali o své místo zaměstnanci do 29 let, naopak ti starší, přes 51 let, nejméně.

V ubytování, stravování a pohostinství podíl zaměstnanců, kteří reflektovali negativní dopady protikoronavirových restrikcí, překročil 90 procent. V kultuře, zábavě a rekreaci tento podíl činil 67 procent. Ve zpracovatelském průmyslu, který zaměstnává největší skupinu zaměstnanců, byl stejně jako v peněžnictví a pojišťovnictví podíl negativních dopadů 55 procent. O něco menší byl v oblasti nemovitostí a v obchodě. V informačních a komunikačních činnostech a ve stavebnictví pociťovala negativní dopady krize třetina zaměstnanců.

Nejméně pociťovali dopady krize zaměstnanci veřejné správy a obrany, zdravotní a sociální péče, energetiky a zásobování vodou, tedy odvětví, která zajišťují nezbytné činnosti, uvedli statistici.

V oblasti pohostinství pocítili největší dopady opatření proti nákaze i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nepocítila je tam jen dvě procenta z nich. Na druhém místě skončilo vzdělávání s 92 procenty. Vedle toho menší než poloviční podíl OSVČ pociťujících dopady koronavirové krize zaznamenali statistici v zásobování vodou, v zemědělství a ve zdravotní a sociální péči.