ČSÚ dnes zveřejní výsledky zahraničního obchodu ČR za listopad

Praha - Český statistický úřad dnes oznámí, jak se loni v listopadu dařilo zahraničnímu obchodu Česka. V říjnu skončil v přebytku 33,4 miliardy korun, který byl meziročně vyšší o 24,4 miliardy. Podle analytiků tak skončil stejně jako v září proti očekávání lépe. Výsledek příznivě ovlivnil zejména rostoucí vývoz aut a pokles dovozu ropy.

Bilance zahraničního obchodu byla v říjnu pátý měsíc v řadě kladná. Druhá vlna pandemie na něj zatím neměla podle analytiků tak závažný ekonomický dopad jako jarní.

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour před časem ale uvedl, že pro další vývoj zahraničního obchodu bude rozhodující situace v zimních měsících, kdy by se epidemiologická situace mohla zhoršit. To by se negativně na zahraničním obchodu projevilo.