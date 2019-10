ČSSD zahájila diskuse o programu na příštích pět let

Praha - ČSSD zahájila diskusi, jejímž výsledkem bude nový program pro nejbližších pět let. Na konferenci v sídle ČSSD v Praze to uvedla místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová, která má tvorbu programu na starosti. První místopředseda strany Roman Onderka označil krajské volby v příštím roce za nejdůležitější pro ČSSD od roku 1989. Pokud podle něj strana propadne, pravděpodobně se příště nedostane ani do Sněmovny.

Maláčová na programu začala se stranickými experty pracovat před několika měsíci. Za svůj cíl dnes označila, aby se na přípravách podíleli všichni členové. "Máme teď základní text, asi pět procent výstupu, který si představuji, že bude," uvedla. V listopadu, prosinci a lednu by se měla v každém kraji uskutečnit diskuse o programu, start je naplánován na polovinu listopadu v Ostravě.

Program by měl podle Maláčové platit příštích pět let. Rozdělený by měl být do deseti základních kapitol, které by měly být propojené s personální politikou strany. Ke každé z kapitol by se měly vytvořit odborné týmy osobností schopných se k nim aktivně vyjadřovat. Program se má tvořit odspodu a na jeho tvorbě by měl dostat možnost podílet se každý, kdo bude chtít, řekla.

Onderka zdůrazňoval, že strana musí říkat věci, které si myslí. "Že naštveme 50 procent voličů v Česku, tím se vyhrávají volby. Sociální demokracie byla na vrcholu, když měla kontroverzní předsedy," konstatoval. Totéž podle něj platí na celostátní i komunální úrovni. "Musíme být věrohodní, nebát se říct naplno názor, i když někoho naštvu," řekl.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda řekl, že strana by se měla odlišovat od marketingových projektů tím, že má hluboce zakořeněný program. Varoval před tím, aby byla karikaturou premiéra Andreje Babiše (ANO). Šmarda by měl mít na starost marketing sociální demokracie pro senátní volby, krajskými se bude zabývat další místopředseda a poslanec Ondřej Veselý.

Vedení sociální demokracie, zastoupenému většinou místopředsedů, se na dnešní konferenci pořádané Masarykovou demokratickou akademií většinou neúspěšně snažilo stočit řeč k programu. Kritické názory si vyslechlo od řadových straníků, ale i krajských lídrů, například ohledně toho, že s lídry regionů napřímo nediskutuje.

Sociální demokracie v posledních evropských volbách získala jen 3,95 procenta hlasů a přišla o všechny čtyři europoslance. Nedařilo se jí ani v předchozích sněmovních volbách, v roce 2017 jako do té doby nejsilnější vládní strana skončila šestá se ziskem 7,27 procenta hlasů. Podle nedávného průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi její podpora v září o jeden procentní bod klesla, menší vládní strana se tak dostala na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.