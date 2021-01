ČSSD ve vládě navrhne bonus 250 Kč za den pro lidi v karanténě

Praha - ČSSD dnes ve vládě navrhne, aby lidé v karanténě dostávali k náhradě mzdy navíc 250 korun za den. Bonus by jim vypláceli zaměstnavatelé, a to nejvýš za deset dnů. Částka by se jim pak odečetla ze sociálních odvodů. Na tiskové konferenci ČSSD to řekl její předseda a vicepremiér Jan Hamáček. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je návrh zákona hotový. Bonus by měli dostávat ti, kteří mají nemocenské pojištění. Ministři už o covidové nemocenské jednali, na řešení se nedohodli.

Někteří ekonomové, odborníci na sociální problematiku i odbory upozorňují na to, že se lidé v poslední době nechtějí nechat testovat, aby případně nemuseli do izolace. Nakažení pak nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Důvodem je podle expertů nízká nemocenská. Činí 60 procent základu výdělku. V prvních dvou týdnech ji pracovníkům poskytuje zaměstnavatel.

"Lidé z nějakých důvodů buď neuvádí kontakty, nebo se snaží zamlčet, že mají potíže... Nástup do karantény znamená velký propad příjmů," uvedl Hamáček. Podle něj nakažení hlásí v průměru 0,7 kontaktu. Podle vicepremiéra pak testování a trasování nefunguje.

Podle návrhu by zaměstnavatel pracovníkovi v karanténě platil k šedesátiprocentní náhradě mzdy ze základu výdělku ještě 250 korun na den. Částku by poskytoval po deset dnů, pracovník by tak mohl dostat navíc 2500 korun. Tak dlouho totiž oficiálně karanténa kvůli covidu trvá. Vyplacený bonus by se pak firmě odečetl ze sociálních odvodů.

Zaměstnanec s minimální mzdou by podle vicepremiéra v karanténě proti čistému výdělku ztratil 41 korun. "U vyšších mezd budou ztráty vyšší, ale jde hlavně o řešení problému lidí s nízkým rozpočtem," řekl Hamáček.

O posílení motivace lidí k testování a trasování jednala vláda už loni. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak několika ministrům v polovině prosince uložil, aby se na řešení dohodli. Shoda se nenašla. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by vyšší náhrada pro lidi s covidem byla nespravedlivá a neetická vůči pacientům s rakovinou a dalšími chorobami.

Hamáček vyšší nemocenskou u covidu za zvýhodnění nepovažuje. "Jsme v kritické situaci a potřebujeme čísla (nakažených a hospitalizovaných) stlačit, aby opatření fungovala. Je to nástroj boje proti epidemii," uvedl vicepremiér.

Podle šéfky resortu práce by při 50.000 lidí v karanténě měsíční výdaje činily 125 milionů korun. "Jsme ochotni o částkách jednat. Je to ale velmi levná cesta, když se podíváme na miliardové kompenzace při uzavírání," řekla Maláčová. Podle ní by se bonus mohl využívat i při karanténě kvůli jiným nákazám.

Bonus by dostávali lidé s nařízenou karanténou, na kterou by měli e-neschopenku. Zatím není jasné, zda by ho měli i nakažení a zda by ho dostávali také jen deset dnů. Maláčová uvedla, že návrh zákona její úřad předloží dnes. Chtěla by o něm diskutovat dnes ve vládě.

Hospodářská komora minulý týden uvedla, že navýšení nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě by podle Hospodářské komory neúměrně zatížilo firmy. Musel by se na něm podílet stát. Podnikatelé poukazují také na to, že už nemají peníze na nové výdaje, u kterých by na kompenzaci pak museli čekat.