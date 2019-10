ČSSD podpoří zprávy o ČT, debatu o přísnější kontrole nevylučuje

Praha - Klub ČSSD ve čtvrtek ve Sněmovně většinově podpoří výroční zprávy České televize (ČT). Novinářům to dnes před zahájením schůze řekl poslanec Petr Dolínek. Dodal, že pokud má hospodaření tohoto veřejnoprávního média někdo kontrolovat, měl by to být nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad, nikoli dolní komora. Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že apeloval na poslance hnutí, aby zprávy také podpořili. Podle SPD by měla být ČT státní příspěvkovou organizací pod kontrolou NKÚ a peníze dostávat z rozpočtu. Předseda klubu SPD Radim Fiala uvedl, že zprávu proto jeho hnutí nepodpoří. Současně předloží návrh na omezení koncesionářských poplatků.

Sociální demokraté si v pondělí vyžádali od svého koaličního partnera ujištění, že hnutí ANO bude pro projednání zpráv. O vyjádření požádali vzhledem ke spekulacím médií o zákulisních dohodách mezi hnutím ANO a KSČM, která umožnila vznik menšinové vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ujistil, že programové prohlášení zahrnující formulaci o nezávislosti veřejnoprávních médií platí a žádný obchod neexistuje.

Dnešním jednáním ČSSD se klub vládní strany vyhranil vůči svým členům, kteří kritizují hospodaření ČT - Jaroslavu Foldynovi a bývalému ministrovi kultury Antonínu Staňkovi. "Kritika má probíhat veřejně, nemá se stávat, že Česká televize je pokoutně řešena přes tyto zprávy," uvedl Dolínek. Systém kontroly hospodaření ČT podle něj nicméně může být tvrdší a širší než dosud. "To budeme řešit jindy, například prostřednictvím novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu," uvedl. Výroční zprávy je podle Dolínka třeba schválit, protože sociální demokracie cítí, že ve Sněmovně se některé síly snaží držet ČT v šachu, aby byla pod vlivem politiky a nemohla se věnovat své roli.

Klub ANO podle Faltýnka o věci debatoval dnes poměrně dlouho. "Já jsem apeloval na všechny naše poslance a poslankyně, abychom schválili zprávy o činnosti a hospodaření České televize, které jsou dnes ve Sněmovně. Jsme připraveni tomu věnovat celý čtvrtek s výjimkou interpelací," uvedl.

Sociální demokraté budou podle Dolínka usilovat o projednání zpráv i v případě, že by se schůze protáhla do noci. Pokud se tak nestane, je připraveno vyvolat mimořádnou schůzi se stejným bodem hnutí Starostové. "Doufáme, že hnutí ANO tentokrát nebude hrát tu hru, že tu a tam potřebuje třeba poslance SPD pro své hlasování a jednoznačně prokáže, že mu záleží na fungování ČT," uvedl předseda hnutí Vít Rakušan. Veřejnoprávní média jsou podle něj v ČR v reálném ohrožení a pod nemístným tlakem.

Debatu o výročních zprávách České televize dolní komora už několikrát přerušila. V minulosti zaznívala kritika na adresu veřejnoprávní televize zejména z řad představitelů hnutí SPD a také KSČM. Dnes poslanci SPD zopakovali, že hospodaření ČT je dlouhodobě nehospodárné a nepodléhá kontrole. Současně kritizovali zpravodajství ČT, které se podle Fialy stalo "v podstatě politickým názorem". Zrušení koncesionářských poplatků pro sociálně slabší, jak je SPD navrhuje, je podle předsedy hnutí Tomia Okamury pouze začátkem. SPD usiluje o jejich úplné zrušení a o financování média ze státního rozpočtu.

Výroční zprávy předkládají poslancům všechny veřejnoprávní instituce, tedy Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Odkládané projednávání zpráv ČT se sleduje zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.