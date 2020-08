ČSSD organizuje petici proti omezování a zdražení MHD v Praze

Praha - Sociální demokraté v Praze začali sbírat podpisy pod petici proti zdražování a omezování pražské MHD. Do konce září plánují sbírat podpisy na stáncích v ulicích metropole a online, poté chtějí petici předložit na říjnové jednání zastupitelstva. ČTK to řekli zástupci strany. Vedení města v posledních měsících mluví o potřebě zdražit roční kupon na MHD, objevily se i informace o možném omezování intervalů a spojů.

Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že nepovažuje za vhodné, aby vedení města v době ekonomických potíží způsobených pandemií nového koronaviru přenášelo náklady na obyvatele. "Jestli zdražovat, tak v oblasti jednorázového jízdného," uvedl. Dodal, že za možná ještě větší pochybení považuje případné omezování spojů a prodlužování intervalů, kterým by se snížila kvalita pražské MHD. Je to podle něj v rozporu s moderními trendy i s tím, co nynější pražská koalice slibovala.

"Tahle koalice je jen o nic nedělání a zdražování," doplnil předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík. V metropoli podle něj stojí velké infrastrukturní projekty a její vedení se zaměřuje pouze na akce pro efekt. Kandidát strany do Senátu v obvodu Praha 9 Jakub Štědroň dodal, že opětovné zdražení by znamenalo krok zpět. Pro projednání petice v pražském zastupitelstvu je nutných 1000 podpisů, sociální demokracie má podle zástupců strany ambici jich nasbírat výrazně více.

Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 korun na nynějších 3650. Před časem se objevila informace, že současné vedení města chce kupon znovu zdražit, a to skokově na 5500 korun. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) to následně popřel a uvedl, že navrhne zdražovat kupon postupně o 365 korun každý rok. Nějaké zdražení je podle něj nutné, protože podíl tržeb z jízdného na nákladech na provoz pražské MHD každý rok klesá a letos zřejmě nedosáhne ani 20 procent. Zdražení by se mohlo dotknout také jednorázových jízdenek nebo parkování, rada města však o ničem z toho zatím nerozhodla.

V Praze od voleb v roce 2018 vládne koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), které mají v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. V opozici jsou ODS a ANO. ČSSD se v roce 2018 do pražského zastupitelstva nedostala.