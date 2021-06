ČSSD má volební program, kandidátky schválí až v červenci

Praha - Říjnové sněmovní volby budou v očích ČSSD zápasem o to, kdo zaplatí náklady epidemie covidu-19. Předsednictvo menší vládní strany dnes schválilo program. Kandidátky včetně sporů, které o nich sociální demokraté vedou, nechalo na půlku července. Mluvčí ČSSD Eva Gregorová ČTK řekla, že kandidátní listiny bude vedení sociálních demokratů řešit na dalším zasedání předsednictva. Jeho termín dosud nebyl určen, zřejmě se ale odehraje v polovině července. Do voleb půjde ČSSD s programem nazvaným "Spravedlivá země, bezpečná budoucnost" zaměřeným na posílení sociálních jistot a ekonomického postavení skupin obyvatel, na které dopadla nejsilněji pandemie.

"Sociální demokracie vnímá nadcházející volby jako zápas o to, kdo zaplatí náklady spojené s dopady pandemie covid-19. Strana jde do voleb s jasným poselstvím, že není možné, aby všechny náklady padly na běžné zaměstnance, lidi s průměrnými či nižšími příjmy, rodinami s dětmi nebo důchodce," uvedli sociální demokraté v tiskové zprávě. Program je podle nich postaven pro "lidi, kteří pracují, poctivě platí daně, vychovávají děti a starají se o okolí, ve kterém žijí". Česká republika by se podle ČSSD po epidemii covidu měla stát silnější a spravedlivější společností.

Prvky programu, který jako celek sociální demokraté představí v úterý, jsou dostatečná pomoc lidem v nouzi, kvalitní veřejné služby, jako je špičkové veřejné zdravotnictví nebo bezplatné školství, důstojný život seniorů. "Zabráníme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Zároveň zachováme stávající průběžný systém financování důchodů. Musí platit, že ten, kdo celý život poctivě pracuje, také bude mít spravedlivý důchod, který mu zajistí důstojný život," uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta by měla na přání organizace v hlavním městě na pražské kandidátce nahradit bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Neúspěšný vyzyvatel předsedy Jana Hamáčka v týdnu oznámil, že odstoupil z kandidátky. Na kandidátce nebude kvůli tomu, že tím byla narušena její demokratická tvorba. Kritizuje také "masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik" ve veřejné správě výměnou za loajalitu.

Postup pražské organizace ČSSD kritizují její šéf Petr Pavlík či poslanec Petr Dolínek, který proti němu připravuje odvolání. Upozorňují na to, že obvodní organizace v Praze měly kandidáty navrhovat do poloviny března. Maláčovou, ale i bývalého šéfa Zelených Matěje Stropnického či někdejšího ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka však navrhla Praha 4 až po dubnovém sjezdu, na kterém proti Petříčkovi obhájil Hamáček funkci šéfa ČSSD. Z čela české diplomacie Petříčka Hamáček odvolal krátce po dubnovém sjezdu. Zdůvodnil to tím, že ČSSD musí do voleb působit jednotně a srozumitelně, přičemž oba kandidáti nabízeli příliš odlišné vize.