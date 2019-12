ČSSD či KSČM Zemanův projev chválí, pravice ho kritizuje

Praha - Dnešní vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana se dočkalo pochvalných reakcí od vládní ČSSD, opoziční SPD či komunistů, kteří tolerují kabinet. Vyplynulo to z ankety ČTK. Vystoupení naopak ostře kritizují opoziční strany, podle lidovců a TOP 09 nepřineslo nic nového a Zeman prokázal, že už nemá co říct. Šéf Pirátů Ivan Bartoš ČTK řekl, že Zeman žije v minulosti. Správně sice podle něj poukázal na některé problémy jako pomalost soudů či stavebního řízení, s realitou se ale míjí jím navrhovaná řešení. Premiéra Andreje Babiše (ANO) Zemanův projev potěšil, zmiňované problémy vláda řeší.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že s prezidentem souhlasí v tom, že Česko je úspěšná země, které se daří. "Jeho slova beru jako výraz podpory práce současné vlády, tedy i ministrů za ČSSD. Jsem rád, že pan prezident velkou část projevu věnoval problematice klimatické změny. Dal tím najevo, ze se jedná o vážný problém, kterému lidstvo bude v nejbližší budoucnosti čelit," uvedl.

Podle Bartoše žije Zeman v minulosti. Piráti souhlasí s názorem, že justice i stavební řízení jsou pomalé, ale lékem podle nich není stavební zákon, který připravila Hospodářská komora a developeři, řekl Bartoš ČTK. "Prezident také vlastně popřel riziko klimatické změny. To, že realizace slunečních elektráren v ČR byl tunel, nijak nesouvisí s technologií a její vhodností do energetického mixu," uvedl Bartoš. Česko by se podle něj na problematiku nemělo dívat optikou těžkého průmyslu. Místo výčtu makroekonomických dat pak postrádal pohled na to, jak skutečně vypadá kvalita života v ČR.

Místopředseda ODS Martin Kupka řekl, že se jednalo o jeden ze Zemanových smířlivějších projevů. "Prezident se výjimečně zdržel toho, aby některou část společnosti onálepkoval nebo přímo urazil. To pokládám za největší přínos," napsal Kupka ČTK. Zemanovo varování před "novým zeleným náboženstvím" a volání po kritickém myšlení považuje za aktuální. "Mrzí mě, že projevu chybělo vážnější poselství pro budoucí vývoj země," dodal Kupka.

Šéfa SPD Tomia Okamuru potěšil zdravotní stav prezidenta, který je podle něj zjevně v dobré kondici. Poselství bylo státnické a vyvážené, neopomíjelo zásadní problémy země, napsal Okamura ČTK. "SPD sdílí jeho kritiku stavu vymahatelnosti spravedlnosti a práva pro občany. Za tento stav nese plnou zodpovědnost současná i předešlé vlády. Souhlasíme i s pojmenováním nebezpečných rizik souvisejících s klimatickou politikou EU, které vláda naší země ustupuje," uvedl.

Také předseda KSČM Vojtěch Filip považuje projev za vyvážený, shrnul podle něj konzistentní názory prezidenta. "Souhlasím zejména s tím, že je chybné, že se nedaří zkrátit termín zahájení výstavby nových jaderných bloků v situaci, kdy je potřeba plnit další úkoly v ochraně životního prostředí," napsal Filip ČTK. Sdílí i Zemanův názor, že je třeba zrychlit činnost soudnictví a stavební řízení.

Předseda lidovců Marek Výborný ČTK napsal, že projev nevybočil ze Zemanova standardu a nezaznělo v něm nic nového. "Chyběla mi i alespoň drobná sebereflexe, protože za řadu problémů nese politickou odpovědnost i on sám. Strkat hlavu do písku před zjevnými problémy s klimatem je bohužel nezodpovědné. S těmi jde bojovat i bez zbytečného aktivismu," uvedl. Opakování "líbivé teze" o pomalosti soudů považuje Výborný za čirý populismus. "Excesy existují všude, dobře se to poslouchá, ale není to pravda," řekl.

Také podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové už Zeman nemá co nového říct. "Jen potvrdil známá fakta, že se vládě nedaří zlepšit dostupnost bydlení, zrychlit soudní a stavební řízení, ani výstavbu dálnic. Žádné nové myšlenky, poselství, hodnoty, ideje ani vize pro naši zemi jsme neslyšeli," uvedla. Na twitteru pak odkázala, že zájemci o státnický a věcný projev se mají na Nový rok dívat na vystoupení slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Předseda STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že oceňuje smířlivější tón a výzvu k diskusi mimo sociální bubliny. "A v některých momentech vcelku výstižný popis stavu věcí, a to především pomalosti, která brání Česku v dosažení úspěchu," uvedl. Postrádal však vizi. "Stále to byl ten všeználkovský přístup politika z devadesátkové generace. Neshodnu se s ním v pohledu na ekologická témata, nevěnoval důraz závažným problémům, jejichž dopad se projeví až za desetiletí," dodal Rakušan.

Babiše potěšil Zemanův projev, zmiňované problémy vláda řeší

Premiéra Andreje Babiše (ANO) potěšil dnešní projev prezidenta Miloše Zemana. Předseda vlády ČTK napsal, že podle jeho názoru povzbudil lidi. Problémy, za které označil Zeman mimo jiné pomalou justici či stavební řízení, si vláda uvědomuje a patří mezi její priority, dodal Babiš. Některých se Babiš plánuje dotknout i na Nový rok, kdy přednese vlastní projev.

Babiš řekl, že ho potěšil především závěr proslovu. "Kde (prezident) řekl, aby se lidi nenechali nikým manipulovat a měli na věci svůj vlastní názor. Lidé se uzavírají do vlastních sociálních bublin a nejsou schopni spolu normálně bez agrese diskutovat. Hlavně mě ale potěšil proto, že se nás všechny snažil povzbudit a připomenout nám, že máme mít radost z toho, jak se nám daří," uvedl.

Problémů, o nichž Zeman mluvil, si je podle Babiše jeho kabinet vědom. "Jak uslyšíte 1. ledna i v mém projevu, patří mezi naše zásadní priority je vyřešit. Lhůty v justici se zkracují, doba výstavby velkých staveb by se měla zkrátit o tři až čtyři roky. Těší mě, že prezident taky vidí jasný smysl v Národním investičním plánu," uvedl.