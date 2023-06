ČSSD chystá na sjezdu změny, Šmardu ve volbě předsedy vyzve Štefan

Praha - Představit výrazné změny v komunikaci, které budou pravděpodobně zahrnovat i změnu názvu strany, se na víkendovém sjezdu v Plzni chystá ČSSD. Bývalá vládní strana, která je od předloňských voleb mimo Sněmovnu, bude vedle změn stanov hlasovat i o novém vedení. Pokračovat v čele sociální demokracie chce předseda Michal Šmarda, kterého vyzve nynější místopředseda Břetislav Štefan.

Sociální demokraté naposledy pořádali sjezd v lednu, vytyčili si tam jako cíl návrat do Sněmovny. Šmarda tehdy uvedl, že chce stranu voličům nabídnout jako odpovědnou alternativu k pravicové vládě a populistické, nacionalistické opozici. Představil také plán pro návrat strany na výsluní, jehož čtyři etapy označil jako úklid, restart, nové tváře a návrat.

Na pozvánce na aktuální sjezd mluví sociální demokraté o změně značky. Vedle očekávané úpravy loga a grafických materiálů by se mohl změnit i název strany, podle deníku Právo bude v případě souhlasu sjezdu z ČSSD nově Sociální demokracie. Šmarda před sjezdem avizoval, že by měl znamenat velkou změnu v komunikaci. Vedle aktualizovaného programu by měla strana představit také tváře, které ji budou reprezentovat v evropských a krajských volbách v příštím roce.

Šmarda, který převzal funkci předsedy po Janu Hamáčkovi předloni v prosinci po vypadnutí ČSSD ze Sněmovny, potvrdil svou opětovnou kandidaturu definitivně v pondělí. "Všichni vidíme, v jakém stavu se ČR nachází. Na jedné straně konzervativní pravicová vláda, která pro svoji ideovou zaslepenost nevidí život lidí mimo malostranské paláce, na straně druhé populistická opozice, jejímž jediným programem je křičet a ukazovat na ty druhé, že něco dělají špatně," uvedl. ČSSD chce být alternativou k oběma táborům a nabízet konkrétní návrhy řešení, doplnil.

Štefan ČTK řekl, že se ČSSD podařilo v posledních letech stabilizovat, strana by však podle něj měla být víc vidět. "A klást velký důraz na to, co říkáme v případě, kdy vláda chybuje nebo předkládá opatření, která nejsou z našeho pohledu úplně správně rozložená," uvedl. Zátěž vládních opatření podle něj ponesou nepřiměřeně střední a nižší vrstvy obyvatel. "Mám pocit, že sociální demokracie musí být víc slyšet, že s tím nesouhlasíme," míní.

ČSSD má podle Štefana obrovskou příležitost na návrat. "Ta témata tady jsou, ale jak říkám, důraz tam chybí," řekl. Doufá, že i Šmarda bude daleko razantnější, pokud funkci předsedy obhájí. Souboj o předsednický post podle něj nemůže být konfliktní. "Strana by nějaký velký zásadní střet o vedení, který by se tlačil přes média, neunesla," řekl Štefan, který se o funkci předsedy ucházel už před dvěma roky v dubnu. Krátce před sjezdem ale ustoupil a podpořil kandidaturu tehdejšího ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

Podle krajských nominací by mohla zůstat ve funkci většina členů dosavadního vedení. Prvním místopředsedou ČSSD je nyní Igor Bruzl, řadovými místopředsedy jsou vedle Štefana také Daniela Ostrá, Martin Netolický, Robin Šín a Karel Machovec.

Sjezd začne v plzeňském Parkhotelu v sobotu odpoledne, po zprávě členů vedení a vystoupení hostů je na programu představení změn ve straně. V sobotu má ČSSD na programu ještě hodnotový blok, v neděli se pak bude věnovat tématům Evropské unie a hlasování o změnách stanov. Na závěr je v plánu panelová diskuse a blok týkající se programu.