ČSSD chce účinná opatření, nebrání se uzavření průmyslu

Nová opatření mají podle MZd potenciál šíření zbrzdit za 14 dní

Chystaná opatření a tlak na jejich dodržování mají potenciál šíření nákazy zbrzdit. Asi za dva týdny by se nálož v populaci začala snižovat, informovalo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Kromě reprodukčního čísla roste i relativních pozitivita testů. Denně přibývá kolem 2000 nově nakažených nad 65 let, z nichž třetina bude potřebovat péči v nemocnici.

"Udržení stávajících opatření, tlak na jejich dodržování a další posílení má potenciál šíření nákazy zbrzdit a po asi 14 dnech od zavedení virovou nálož v populaci snižovat. I tak je nutné počítat s minimálně desetidenním nárůstem hodnot od zavedení opatření, přičemž na počátku března denní počty nakažených překročí 20.000," uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Nová opatření by podle něj měla snížit na nulu školní kontakty, pracovní kontakty by se mohly snížit o 20 procent i díky posílení práce z domova a podobně je sníží i další omezení volnočasových aktivit. Pokud by se omezení nezavedla, může být podle Duška v březnu průměrně denně nově nakažených více než 30.000 lidí. Až 17 procent z nich budou lidé v riziku vážného průběhu nemoci.

Vývoj počtu nových případů covidu-19 odpovídá reprodukčnímu číslu, tedy průměrnému počtu dalších nakažených od každého pozitivního, 1,2. Ministerstvo předpokládá, že se bude dál zhoršovat. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes ve Sněmovně řekl, že čeká zvýšení až na hodnotu mezi 1,3 a 1,4. Většina hodnost je nejhorší od 13. ledna. "V 17 okresech je incidence za týden vyšší než 1000 nad 100.000 obyvatel," řekl také.

Při současném reprodukčním čísle 1,2 by tento týden mělo být nově nakažených podle modelů zhruba 93.000 za týden. Do čtvrtka jich bylo 55.000. V prvním březnovém týdnu by bez snížení šíření viru bylo 118.000 nově nakažených za týden a v polovině března 149.000 týdně. Při zlepšení na reprodukční číslo 1 by to bylo každý týden 74.000 nakažených. Při snížení na 0,9 by mohly týdenní počty klesat na 57.000 první březnový týden a 50.000 ve druhém březnovém týdnu. I tak by ale průměrný denní počet nakažených byl přes 7000.

ÚZIS modeluje také účinnost opatření. Pokud by kromě zavřených škol byly také pracovní i ostatní kontakty omezené na 30 procent běžných kontaktů, bude za celý březen nově nakažených 616.000 lidí. Pokud by se snížily až na 20 procent, tak zhruba 496.000 denně. Opatření, která zajistí nižší snížení, podle Blatného umožní i pandemický zákon, výraznější jen nouzový stav.

Přibývá také lidí, kteří směřují do nemocnic. Za čtvrtek bylo nově přijato 652 hospitalizovaných a podle Blatného jich bude v příštím týdnu přes 700 denně. "Jsou nutné intenzivní převozy mezi jednotlivými kraji, bez kterých by tento systém nefungoval vůbec," dodal ve sněmovně.

Celkově v nemocnicích leželo ve čtvrtek 7176 pacientů s covidem-19. Reálně je ale zátěž nemocnic kvůli koronaviru vyšší, část pacientů tam leží i po skončení pozitivity kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Pacienti na jednotkách intenzivní péče tvoří už 21 procent hospitalizovaných. Celkem jich je 1433, z nichž 717 potřebuje umělou plicní ventilaci a 27 přístroj pro mimotělní okysličování krve ECMO.

Predikovaný počet nově nakažených covidem-19:

Reprodukční číslo R = 0,9 R = 1 R = 1,2 R = 1,3 22. - 28. února 65.000 74.000 93.000 103.000 1. - 7. března 57.000 74.000 118.000 145.000 8. - 14. března 50.000 74.000 149.000 203.000

zdroj: ÚZIS