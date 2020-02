ČSSD bude podle Chvojky chtít růst důchodů o 1000 korun

Praha - Sociální demokracie bude požadovat na příští rok růst důchodů nad zákonnou valorizaci. V České televizi to dnes řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Za ideální výši růstu by považoval 1000 korun. Podle zákona by valorizace měla být asi 750 korun.

Podle Chvojky by růst důchodů měl být vyšší než inflace. Sociální demokracie podle něj bude tlačit na co nejvyšší růst penzí. Za ideální označil 1000 korun. Zvyšování penzí o více než inflaci je potřeba i podle místopředsedy SPD Radima Fialy.

Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl činit 14.326 korun. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) slibuje, že důchodci budou v roce 2021 v průměru brát minimálně 15.000 korun. V lednu předseda vlády řekl, že růst důchodů bude pokračovat nezávisle na ekonomické situaci země. Myslí si, že průměrný důchod bude i vyšší než 15.000 korun.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová by uvítala, aby se valorizace o inflaci týkala i jiných oblastí než důchodů. Pravidelně valorizovat by se podle ní měl i rodičovský příspěvek nebo příspěvky na péči.

Chojka také v České televizi řekl, že pokud se ve vládě nenajde vůle předložit zákon o dostupném bydlení, mohl by vzniknout mimovládní cestou. S předložením zákona počítá i Fiala a Richterová, podle které mají Piráti připravený rámcový návrh, o kterém chce jednat s ministryněmi pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (ANO) a práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).