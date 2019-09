ČSSD bude jednat se Schillerovou o platech, pak se sejde koalice

Praha - Sociální demokracie bude po dnešním zasedání vlády jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o platech ve veřejné sféře. Na pozdějším koaličním jednání pak chce strana probírat mimo jiné situaci ve zdravotnictví. Novinářům to před dnešním zasedáním kabinetu řekl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Zvýšením platů se měla dnes původně zabývat tripartita, její jednání se ale o týden posunulo.

Platy ve veřejné správě a službách by se podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) měly zvednout aspoň o 5,2 procenta. Schillerová počítá s tříprocentním přidáním. Odborová konfederace žádá zvýšení o osm, deset a 15 procent podle profesí, odborová asociace by přidala všem 1500 korun. "Pokud nám inflace a růst HDP dávají 5,2 procenta, je logické, abychom se odrazili od tohoto ukazatele. Odbory chtějí osm procent, takže se určitě pokusíme najít nějaký rozumný kompromis," uvedl Hamáček.

Maláčová novinářům řekla, že u jednání se Schillerovou bude také, jde ale o pracovní schůzku, kterých tento týden bude řada. Neočekává proto žádné výstupy. "Pokud máme nějaký hospodářský růst a chceme, aby platy ve veřejné správě nestagnovaly, měl by to být právě ten hospodářský růst a inflace, jsme ale ochotni k diskusi," přiblížila svou představu o růstu mezd ministryně. Ocenila zrušení dnešního jednání tripartity, protože o platech by podle ní měla jednat vláda se zástupci odborů.

Jednání ministryně financí a předáků by se mělo uskutečnit tento týden. Mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová ČTK řekla, že termín ještě nepadl. Dnešní tripartitní zasedání zrušila vláda kvůli večerní schůzce koalice a nedostatku času na jednání. Odbory zrušení tripartity a návrat k vyjednávání dvou stran, tedy vlády za stát jako zaměstnavatele a odborů za zaměstnance, uvítaly.

ČSSD v pátek oznámila, že chce s ANO koaličně řešit situaci ve zdravotnictví. Podle sociálních demokratů je kvůli podfinancování ohrožena kvalita péče. "Nechceme, aby se prodlužovaly čekací lhůty na vyšetření, aby lékaři a sestry pracovali přetížení. Chceme od pana ministra (Adama Vojtěcha, za ANO) slyšet, jak tu situaci bude řešit. To, že je problém ve zdravotnictví, nezastírá ani on, takže chceme koaličně debatovat, jak dá," řekl dnes Hamáček.

Expertka ČSSD na zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová novinářům řekla, že debata by se měla týkat především základního fondu zdravotních pojišťoven, na kterém je 22 miliard Kč. "Jdeme diskutovat, jak budou pojišťovny nakládat za zdravotní péči s touto částkou 22 miliard," uvedla. Sociální demokraté budou usilovat, aby z této sumy co největší část šla na péči pro pacienty.

Vojtěch minulý týden uvedl, že ho mrzí, že ČSSD přebírá rétoriku odborářů o krizi zdravotnictví. Chce jí na koaličním jednání předložit reálná čísla. Odbory a zástupci nemocnic, pacientů a dalších organizací nesouhlasí s rozdělením peněz do zdravotnictví pro příští rok. Peníze se podle organizací sdružených v tzv. krizový štáb mají vzít z rezerv pojišťoven. Pojišťovny pro příští rok navrhly meziroční navýšení 25 miliard korun, odbory chtějí 45 miliard. Podle odhadů bude příští rok pro zdravotní péči 346 miliard korun.