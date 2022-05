ČSSD a Zelení podepsali memorandum o spolupráci do podzimních voleb v Praze

Praha - Zástupci pražské ČSSD a Zelených dnes podepsali memorandum o spolupráci do podzimních komunálních voleb. Jejich kandidátem na primátorku bude bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová. Orientovat se chtějí na bydlení, životní prostředí, dopravu či sociální oblast. Konkrétní program a podobu kampaně představí strany na začátku června. Budou spolupracovat také v některých městských částech. Novinářům to dnes řekli kandidáti obou stran. ČSSD ani Zelení se v uplynulých volbách v roce 2018 do zastupitelstva Prahy nedostali.

Fotogalerie

"Po řadě rozhovorů a debat mezi sociálními demokraty a Zelenými se dospělo k tomu, že se půjde společně. To je něco, co mě strašně moc potěšilo. Vážím si toho, že když projekt měl jasné obrysy, tak přišli za mnou a nabídli, abych se postavila do čela kandidátky. Je to něco, čemu já důvěřuji a fandím," řekla Šabatová. Za Zelené v minulosti kandidovala do Senátu.

Jako důvod ke spolupráci uvedli zástupci ČSSD a Zelených programovou blízkost obou stran. "V aktuální koalici (na magistrátu) se daří pozitivní věci a my se bojíme preferencí, kdy by se v Praze mohla vrátit k moci ODS. Moje osobní zkušenost je, že by to nemuselo být pro Prahu dobré. Například v dopravě by to bylo velké ohrožení," řekl zastupitel Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).

Ve volebním programu se strany zaměří na bydlení, budou chtít využít zákonodárně iniciativy Prahy a předložit návrhy změn zákona, které by usnadnily vybudovaní bytů. Další oblastí jsou sociální služby, kdy je podle Šabatové důležité aktivní poradenství, protože existují lidé, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení, ale neřeknou si o něj. Důležitá je podle stran také doprava a životní prostředí, v němž se chtějí zaměřit na boj s horkem. Věnovat se budou také energetice. Konkrétní program představí v červnu, kdy podepíšou koaliční smlouvu a následně zahájí kampaň.

Ve volbách chtějí získat dvouciferný výsledek. Povolební spolupráci vylučují s ODS a SPD, naopak jako potenciální koaliční partnery označili STAN, Piráty či Prahu Sobě.

Na kandidátce se budou za Šabatovou střídat sociální demokraté a zelení. Dvojkou bude předseda ČSSD Prahy 10 Miroslav Dvořák, třetí Žaloudek, čtvrtý Lukáš Ulrych (ČSSD) a pátá Anna Junková (Zelení). Zelení mají zatím vybránu pouze první pětici kandidátů. Naopak ČSSD vybrala všechny. Na kandidátce je i bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD) nebo exministři Tomáš Petříček (ČSSD) a Jiří Dientsbier (ČSSD). Ti jsou však na nevolitelných místech, a to na 28., 38. a 18. Podle Šabatové to znamená, že potlačili svá ega a jsou garanty mladších kandidátů před nimi. Zelení i ČSSD shodně uvedli, že v uplynulých měsících prošli generační obměnou.

Spolupráce se rozšiřuje rovněž na některé městské části. Obdobné memorandum strany podepsaly v Praze 2. Brzy je podepíšou v Praze 10 a mělo by se tak stát i v Praze 8.

ČSSD vládla v Praze v minulém volebním období společně s ANO a Trojkoalicí, jejíž součástí byli Zelení. Ve volbách v roce 2018 však dostali kandidáti ČSSD pouhých 2,87 procenta hlasů, což jim ke vstupu do městského zastupitelstva nestačilo. Ještě méně hlasů dostali Zelení, které podpořilo 1,84 procenta voličů.