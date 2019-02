Praha - Koaliční strany na dnešek svolaly první jednání o podobě rozpočtu na rok 2020. Zástupci hnutí ANO a ČSSD budou odpoledne ve Sněmovně jednat o svých představách vývoje mandatorních výdajů, mezi něž patří například důchody, a investic pro rok, který bude předcházet sněmovním volbám v roce 2021.

Ministerstvo financí už při schvalování rozpočtu na letošní rok se schodkem 40 miliard korun uvedlo, že i v letech 2020 a 2021 plánuje stejný schodek rozpočtu. Podle střednědobých výdajových rámců pro rok 2020 a 2021, které schválila Poslanecká sněmovna loni v prosinci by výdaje státního rozpočtu měly činit 1471,3 miliardy korun.

Celkové maximální výdaje rozpočtu a státních fondů přitom v dokumentu stanovilo MF příští rok na 1604 miliard korun. Letos jsou stanoveny na 1583 miliardy korun.

Zároveň MF v listopadovém Fiskálním výhledu ČR očekává, že přebytek veřejných financí by měl do roku 2021 postupně klesat až na 0,8 procenta hrubého domácího produktu. Za loňský rok MF čeká přebytek 1,6 procenta a letos jedno procento HDP. Zároveň v dokumentu MF uvedlo, že "v trendu snižování plánovaných schodků bude dále pokračovat, pokud to dovolí hospodářsko-politická situace."