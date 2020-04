ČSOB: Sedm pct firem raději propouští, než by využily kurzarbeit

Praha - Propouštění zaměstnanců před využitím tzv. kurzarbeitu dává přednost sedm procent českých firem. Vysvětlují to tím, že tato pomoc není dostatečná a je výhodnější se nyní se zaměstnanci rozloučit a poté je zase nabrat. Vyplývá to z on-line průzkumu ČSOB mezi stovkou tuzemských manažerů. Průzkum se uskutečnil ve čtvrtek.

Dalších třicet procent podniků odpovědělo, že pomoc státu v podobě kurzarbeitu využije už pro mzdy za měsíc březen. Takřka polovina firem o zapojení uvažuje v nejbližších měsících. Zbylých 14 procent kurzarbeit nepotřebuje a ani si nemyslí, že potřebovat bude.

České podniky podle průzkumu přicházejí o stále více tržeb. Šest z deseti firem uvádí, že se jim za poslední týden zrychlil výpadek tržeb na domácím trhu a 40 procent postihlo totéž u příjmů ze zahraničí. Na druhou stranu pouze pěti procentům firem došla hotovost.

Bankovní odborníci radí firmám v případě potíží vedle státní pomoci nebo schváleného odkladu splátek zkusit domluvit se na odkladu záloh s distributory energií, zadržet zisk nebo se zamyslet nad přizpůsobením podnikání, třeba využitím online řešení nebo nových odbytišť.

Vláda v týdnu schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39.000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29.000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.