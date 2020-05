ČSA obnoví provoz od 18. května na čtyřech linkách

Praha - České aerolinie (ČSA) obnoví od 18. května provoz na čtyřech linkách, půjde o linky do Paříže, Frankfurtu, Stockholmu a Amsterdamu. Další přibudou o týden později. Dnes o tom informovalo pražské letiště na twitteru. Společnost v březnu kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes po jednání vlády řekl, že stát by se měl postarat o podporu Smartwings. Do skupiny Smartwing ČSA patří.

Mluvčí ČSA Vladimíra Dufková už dříve avizovala, že spuštění prvních linek bude závislé na podmínkách cestování do vybraných zemí. V první vlně obnovování provozu jsou tak země, které tolik neomezují vstup cizinců. Od 24. května přibudou lety do Kyjeva, o den později do Oděsy a Bukurešti.

ČSA se tak přiřadí k dopravcům, kteří provoz na pražském letišti obnovili na začátku května. Prvním dopravcem byly aerolinky Eurowings se spoji do Düssledorfu. Tam létají zatím dvakrát týdně od 3. května. O den později začal do Amsterdamu denně létat také dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.

Skupina Smartwings, do které ČSA patří, v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily. Celá skupina, do níž vedle českých dopravců patří zahraniční divize, tak v dubnu přepravila celkem 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným období loni.

Společnost během března a dubna vypravila po dohodě s ministerstvem zahraničí několik repatriačních letů pro české občany v zahraničí a také další spoje pro zdravotnické pomůcky z Číny.

Smartwings podle vicepremiéra a ministra dopravy Havlíčka zabezpečuje 30 procent tržeb Letiště Václava Havla. "Je to klíčový přepravce našich osob, do určité míry je to i vizitka České republiky," řekl dnes novinářům. Stát by se měl proto postarat i o její podporu. První variantou jsou podle něj záruky za úvěry, dále se dá diskutovat o přímých úvěrech. Až poslední variantou, pokud by hrozila insolvence a bylo by na tržbách ohroženo Letiště Václava Havla, je krátkodobý kapitálový vstup státu do skupiny. Stát by na tom mohl i vydělat, řekl Havlíček na tiskové konferenci po jednání vlády.