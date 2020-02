ČSA kvůli koronaviru okamžitě přerušily svou linku do Koreje

Praha - České aerolinie s okamžitou platností zastavily kvůli šíření koronaviru provoz své linky do jihokorejského Soulu. ČTK o tom informovala mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další linka z Prahy do Soulu od Korean Air zatím funguje beze změn. V Jižní Koreji v uplynulých týdnech zaznamenali zvýšený výskyt nemoci COVID-19. Už dříve byly z Česka plošně zastaveny všechny lety do Číny.

Aerolinky se podle mluvčí rozhodly omezit provoz po důkladné analýze situace. "ČSA tímto krokem reagují na rostoucí obavy v souvislosti se šířením koronaviru a prudký propad poptávky po letech ČSA do a ze Soulu. Zdraví a bezpečnost našich zákazníků a zaměstnanců je pro ČSA nejvyšší prioritou," uvedla Dufková. Opatření platí zatím na dobu neurčitou. ČSA dosud létaly do Soulu čtyřikrát týdně.

Klientům, kterých se bude zrušení letů týkat, umožní podle mluvčí dopravce vrácení peněz za letenky v plné výši. Možností bude také přesměrování na lety jiných dopravců.

Praha dosud měla dvě linky do Soulu. Vedle ČSA létá na trase také dopravce Korean Air, který zatím své lety neruší. "Aktuálně na lince nejsou žádné změny, ale situace se může rychle změnit," řekl Michal Ohnesorg z českého zastoupení Korean Air serveru zdopravy.cz.

Jižní Korea patří po Číně k zemím s nejvyšším výskytem nemocných nákazou COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Nemocných je podle tamních úřadů 1766.