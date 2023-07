Crowe potěšil davy před hotelem Thermal jako muzikant

Karlovy Vary - Australský herec Russell Crowe, který dnes převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, se v Karlových Varech představil také jako muzikant. Poté, co ho odpoledne na červeném koberci přivítaly davy fanoušků a novinářů a absolvoval slavnostní zahájení, se na festivalu objevil jako zpěvák skupiny Indoor Garden Party. Zaplněnému hledišti před hotelem Thermal na bezplatném vystoupení nabídl svoji bluesrockovou a country hudbu.

"Moje cesta k filmu začala hraním v kapelách, ježděním na turné, vydáváním nahrávek. Práce v kapele mě dovedla k účinkování v muzikálech. A jako zázrakem si mě v Pokrevních bratrech všiml jeden filmový režisér a pozval mě na konkurz," vzpomínal v jednom z rozhovorů Crowe, který v sobotu na festivalu představí historický dobrodružný snímek Petera Weira Master & Commander: Odvrácená strana světa, v němž ztvárnil kapitána Aubreyho.

Muzice se Crowe věnoval i během své herecké kariéry. Působil v rockové kapele 30 Odd Foot of Grunts, s níž vydal tři alba. V roce 2005 pak začal spolupracovat s kanadským hudebníkem Alanem Doylem, s nímž založil skupinu The Ordinary Fear of God.

Dnešním koncertem Crowe s hudebním projektem Indoor Garden Party zakončil turné, které se uskutečnilo po hospodách, klubech a divadlech. "V našich písničkách je hodně příběhů. Vlastně o tom to celé je, písničky i filmy. Vždycky je to o příběhu," konstatoval Crowe.

Hereckou kariéru započal Crowe v šesti letech účinkováním v televizi a divadle. Od roku 1989 hrál nejprve v australských filmech The Crossing, Důkaz nebo Roomper Stomper. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a Cenu pro nejlepšího herce za film Roomper Stomper.

V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt společně s Genem Hackmanem, Sharon Stoneovou a Leonardem DiCapriem. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Celosvětovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.