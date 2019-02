Praha - Český rozhlas na konci loňského roku neprodloužil smlouvu hudebnímu publicistovi Jiřímu Černému, který v něm působil od roku 1964 a posledních 13 let v něm uváděl hudební vzpomínkový pořad Klub osamělých srdcí seržanta Pepře. Uvedl to server Deník N. Mluvčí ČRo Jiří Hošna odůvodnil zrušení Černého pořadu modernizací stanice Český rozhlas Dvojka, která ho uváděla. Podle Hošny se změna programu dotkla dvacítky pořadů.

Černý s rozhlasem spolupracoval na základě termínovaných smluv, které se pravidelně prodlužovaly. "Po mém odmítnutí nižšího platu mi prodloužili smlouvu do konce roku. A 14 dní před koncem mi (režisérka) Veronika Rezková z vedení vyřídila, že mi smlouva končí," řekl serveru dvaaosmdesátiletý publicista.

Podle Hošny ale obměna programu Dvojky byla nutná, protože stanici dlouhodobě klesá poslechovost. Současně doplnil, že Černý bude ve vysílání rozhlasu dál hostovat v hudebních i slovesných pořadech.

O ukončení spolupráce rozhlasu s Černým informoval na twitteru také spolek Milion chvilek pro demokracii, který současně zveřejnil informaci o internetové petici za návrat Černého do rozhlasu a obnovení jeho pořadu Klub osamělých srdcí seržanta Pepře.

Černý, který se narodil 25. února 1936 v Praze, je legendou české hudební publicistiky. Vystudoval žurnalistiku a začínal jako sportovní redaktor. Stolní tenis, cyklistiku, krasobruslení a tenis komentoval na konci padesátých let v Československém sportu, počátkem šedesátých let pak kulturní události v týdeníku Mladý svět a v letech 1964 až 1969 pracoval na rozhlasové hitparádě Dvanáct na houpačce, kterou uváděl se svou tehdejší ženou Mirkou. Počátkem normalizace musel z rozhlasu odejít, v roce 1989 se pak do něj vrátil.