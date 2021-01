ČRo: Nelegální nákup munice ruským diplomatem policie odložila

Praha - Policie odložila vyšetřování ruského diplomata, který se v Česku snažil koupit na černém trhu speciální náboje do odstřelovacích pušek. Píše o tom server iROZHLAS.cz, na kauzu upozornil loni v létě Radiožurnál. Diplomat působil podle webu na ruské ambasádě v Praze na místě zástupce oficiálního vojenského přidělence. Odložení případu potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. České úřady přitom jinou možnost neměly, diplomat měl mezinárodní imunitu, nebylo tak koho stíhat.

"Trestní stíhání nelze zahájit, jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení," uvedl Cimbala s odkazem na mezinárodní právo. Dodal, že státní zástupce tak akceptoval usnesení policie, kterým byla věc odložena z důvodu nepřípustného trestního stíhání.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zatkli diplomata loni v červnu ve středočeských Říčanech přímo při přebírání zboží. Podle Radiožurnálu šlo mimo jiné o speciální náboje Lapua do odstřelovacích pušek. Po zatčení musela policie diplomata propustit právě s ohledem na jeho imunitu, odcestoval pak zpět do Ruska. Radiožurnálu tyto podrobnosti potvrdily čtyři zdroje z českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie.

České úřady od začátku pracovaly s verzí, že nákupem munice plnil diplomat služební úkol. Tajné služby jsou podle informací Radiožurnálu přesvědčené o tom, že ve skutečnosti šlo zřejmě o příslušníka ruské vojenské rozvědky GRU. Na co přesně byly finské náboje Lapua, kupované na parkovišti před říčanským tenisovým klubem Oáza, určené, není jasné. "Bylo toho každopádně hodně a na koroptve to samozřejmě nekupoval. Zřejmě to bylo určené pro evropské gangy nebo pro speciální ruské jednotky, které v Evropě tajně působí," uvedl velmi dobře informovaný zdroj.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) si kvůli kauze podle informací Radiožurnálu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Petříček schůzku odmítl komentovat a ruská ambasáda na otázky Radiožurnálu neodpověděla.